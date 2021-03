Rákos o emocích v play off: Mám to pod kontrolou, nedělám blikance

V play off nezná kámoše. Jen jednoho. Pardubického beka Jana Koláře nechává na pokoji. „Jsme velcí kamarádi, to nejde. Když proti sobě hrajeme, něco si řekneme. Ale to je vtipné asi jen pro nás dva. Nikdo jiný by se nezasmál,“ líčí brněnský raubíř Daniel Rákos (33), jehož je v play off klasicky plný led. Jde po soupeřích a oni po něm. Ve čtvrtfinále bude mít na mušce hvězdy Třince.

V prvním zápase za Kometu ho její fanoušci vypískali. Lepší důkaz o „oblíbenosti“ Daniela Rákose v extralize nenajdete. Jenže když ho máte v bitvách o titul na své straně, najednou je pro vás ten největší borec. Provokatér-hrdina. K tomu umí i slušně hrát hokej. Vyhraje důležité buly, před rozhodující trefou cloní brankáři… To je jeho práce i úděl. „Aby byl tým úspěšný, emoce se musí projevit,“ vypráví odchovanec Pardubic v rozhovoru pro iSport.cz.

Jste jiný, lepší hráč než v základní části?

„Je to víc emoční. Zápasy jsou víc vyhecované. Celý rok spěje k tomuto vyvrcholení. Ty emoce mě baví. Myslím, že teď jsme si jako lajna (s Vincourem a Valským) docela sedli. Ale nic garantované nemám. Musím se o to prát, jít tomu naproti.“

Chystáte se speciálně na to, jak se někomu dostanete pod kůži?

„To ne. Prostě vidím nahozený puk a jdu do souboje. Nekoukám se, který protihráč to zrovna je. Jestli jde o obránce, který mě předtím sekl…Takhle nepřemýšlím, nedělám rozdíly. Nebo že bych si celý zápas vyčíhával jednoho člověka? To ne. Spíš je to o tom, že hrajete proti jednomu týmu víckrát po sobě. Pak už víte, na co se připravit. Snažíme se najít slabé místo soupeře. V základní části se potkáte v září a potom za dva měsíce. Emoce za tu dobu vychladnou. V play off si každý pamatuje, co se o den dřív na ledě událo. Každá chyba je víc znát.“

Je to z vaší strany hlavně slovní válka?

„Nemyslím si. Snažím se hrát do těla a to asi soupeři nevoní. Když jsme byli v Pardubicích mladá čtvrtá lajna, trenéři od nás chtěli hlavně důraz a abychom nedostávali góly. Nějak to ve mně zakořenilo. Samozřejmě, že bych byl radši střelec a dával jenom góly. Ale tým musí být nějak poskládaný, obsahovat všechny složky. Jinak nebude úspěšný. Beru to tak, že jsem součást mužstva. Pro mě je nejdůležitější, abych mu byl prospěšný.“

Vítkovice - Kometa: Rákosovi s Vincourem chyběl kousek k vyrovnání

Když budete stát proti Kometě, jak zkusíte vykolejit Holíkovu první lajnu?

(úsměv) „Je to strašně těžké. Oni o sobě fakt vědí. I na tréninku kolikrát vidím, že když jim chce někdo zahrát do těla, je to skoro nemožné. Dokážou si tak rychle nahrát, že skoro není možné k nim ani přijet.“

Dokázal byste vytočit kanonýra Petera Muellera? Ten vypadá hodně nad věcí.

„On je opravdu vyklidněný. Mám pocit, že ho nic nerozhodí. Holas (Petr Holík) je taky svým způsobem flegmatik. To si pamatuju už z dob, kdy hrál za Zlín.“

V předkole s Vítkovicemi jste si udělal několik „kámošů“. S kým to bylo nejvyostřenější?

„Asi s jejich centry. Na buly jsme se potkávali často. Nějaká sekyrka nebo krosček po vhazování, to tam bylo. Z jedné i z druhé strany.“

Jsou to od vás kontrolované emoce a jasná strategie, nebo se taky necháváte emočně unést?

„Umím to kontrolovat. Nejsem z těch, co by pak opláceli a oháněli se po někom. Myslím, že to mám dost dobře pod kontrolou. O to víc to asi protihráče štve. Když se snaží reagovat, mě to nerozhodí. Emoce mám, ale nestane se mi, že bych vybouchl a pak nevěděl, co dělám. Nedělám blikance. Třeba si myslím, že kdybych v pátém zápase ve Vítkovicích nestál před brankářem, druhý gól Petera Muellera by nepadl. Co gólman vidí, to chytí. Před brankovištěm musí být provoz.“

Máte pocit, že už vás příznivci Komety přijali za svého?

„Diskuze fanoušků vůbec nečtu. Rád bych se i podíval, jenže nevím, jak se na ty stránky dostat. Ale máma mi nedávno posílala, co o mně na sítích psali. Asi aby mě psychicky podpořila. (úsměv) Ve městě se v této době moc nepohybuju. Ze zimáku většinou jedu rovnou domů.“

Má závěr sezony grády i bez lidí na tribunách?

„Je to poloviční. Jsme rádi, že vůbec můžeme hrát. Play off je za odměnu. Ale kdyby byli fanoušci na stadionech, i vy novináři máte daleko víc příběhů. Bylo by to živější, lepší. Všichni by to daleko víc prožívali. Takhle mi přijde, že to prožívá čtyřicet lidí, jen ty dva mančafty. O rivalitu mezi příznivci jsme letos ochuzeni.“

Letošní titul možná ani nebude mít tu obvyklou hodnotu.

„Když se nad tím zamyslíte, někdo vyhraje titul, a kam ho půjde oslavit?! Maximálně si sednete se spoluhráči v kabině. Je to smutný.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 1:3. Obrat v sérii dokonán! Pátý zápas rozhodl Mueller

Ve čtvrtfinále jdete na Třinec, kde jste strávil šest let. To je velká část hokejového života, co?

„Moc hezky na to vzpomínám. Přicházel jsem tam mladý. Vždycky jsme měli silný tým, hráli jsme nahoře. Vyhovovalo mi, že se v menším městě můžu soustředit jen na hokej. Když jsme chtěli s přítelkyní za zábavou, zajeli jsme si třeba do Ostravy. Na mimohokejový život to není v Třinci moc pestré, ale zase jsou kousek Beskydy. Tam to je pěkné. Asi nejvíc jsem v kontraktu s Mildou Douderou.“

Jakou čekáte sérii?

„Mohla by být atraktivní. Třinec hraje celkem útočný, otevřený hokej. I když pod trenérem Varaďou už to není jako dřív. Přesto tam ofenzivní choutky a síla pořád jsou. S Vítkovicemi to bylo víc o obranách. V extralize je těžké porazit někoho třikrát po sobě. To se nestává. Nám se to v předkole podařilo. Ukázalo to sílu a charakter týmu. Třinec je favoritem, ale určitě ho můžeme vyřadit. Uvidíme, jak se na nás o víkendu projeví, že máme v nohách pět utkání. Já se cítím dobře.“

Končí vám smlouva. Prodloužíte ji?

„Nějaké náznaky byly. V jakém stadiu to je teď, to nevím. Nechávám tomu volný průběh. Nicméně v Brně jsem spokojený. Určitě bych se nebránil pokračování.“

