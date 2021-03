Musil roste před očima. U Čutty se naučil bruslit, sáhne si na 300 tisíc?

Nejde přehlédnout. Jakmile přeskočí hrazení, je ho plný led. Pro extraligové obránce je to nejotravnější stvoření, jaké si dovedou představit. Je platný na obou koncích hřiště, před brankou odvede fantastickou práci. Má sílu jako kůň. Plné zuby ho začínají mít i Hradečtí. Adam Musil. Klíčový liberecký bojovník s končící smlouvou. A tudíž žhavé zboží na trhu. To on převrátil první čtvrtfinálový duel play off s Mountfieldem na libereckou stranu (4:3p), v pátek byl zase vidět (3:0).