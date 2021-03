Koukal: První zápas jsme stupidně ztratili a pořád nás to ovlivňuje

Lze říct, že i tento duel stále hodně ovlivnil obrat Liberce z utkání číslo 1?

„Ovlivňuje to hodně, tam jsme měli mít vítězství, které jsme ztratili. A ztratili jsme ho stupidně. Druhý zápas byl jen o tom. Člověk si to nechce připustit, ale v hlavě to má, ať dělá, co dělá. Tam to bylo o tom vstřelit první branku, která nás mohla uklidnit, ale dal ji Liberec, což nás ještě víc srazilo.“

Jaké to bylo dnes?

„Dneska dva góly v první třetině takový… Nevím, střela, která Mazymu propadla. Tu jsme měli zblokovat. Druhý gól padl v přesilovce, a to už udalo ráz celému utkání. Bohužel se nám nedaří dát jakýkoliv gól. Bez toho se nám nejde nakopnout.“

Mnohdy se i zdálo, že vás byl Liberec schopný delší dobu mačkat ve vašem pásmu.

„Mají na to vhodné typy. Ale i když jsou na puku, tak když pětice nezazmatkuje, tak je hrozně těžké dát v téhle době gól z nějakých rotací. Většinou branky padají z rychlých brejků, když někdo propadne. Málokdy se děje, že někdo dá gól po 30 vteřinách v pásmu. Klíčový je opravdu fakt, že jsme nedali dva zápasy branku. To je alfa a omega.“

V třetí třetině jste práskl hokejkou a křičel: Proč si to nedáme? Vrchol frustrace?

„To už je v hlavě. Bylo to 0:3 a oni třetí třetiny hrají jinak, zavírají střední pásmo. Méně napadají. Tenhle moment byl pouze o psychice.“

Lze říct, že situace už je v takovém stádiu, že když dá Liberec gól, tak ve vašem celku už ani není dostatečná síla na zvrat?

„Jsme zase u psychiky. Člověk ví, že s ní roste výkon. 90 % hokejistů se připravuje víceméně stejně a když se někomu daří, tak to dokáže prodat. Pak má pocit, že se mu puky odráží. My se v tom bohužel momentálně topíme.“

Vaše hra dozadu je přitom vcelku ucelená, ale dopředu to drhne. Často se hráči pokoušeli i o individuální průniky. Nepanuje v téhle činnosti už taková rozháranost?

„To si nemyslím. V prvním utkání to lepilo. Vedli jsme 3:0 já jel sám a nedal jsem. To samé Radek Smoleňák. My jsme vedli, bránili jsme, Liberec se do nás tlačil. Nemyslím si, že by nás nějak motal. Jeden gól z otočky, pak nějaká dorážka. A prodloužení bylo absolutně vyrovnané. Ano, poslední dvě utkání byly lepší, ale to se opravdu odvíjí od toho prvního zápasu. My už na to musíme zapomenout, pokusit se vyhrát. Zítra nechceme končit sezonu.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 0:3. Kváča má druhou nulu v řadě, Tygři třetí výhru v sérii

Mountfield HK Vše o klubu ZDE