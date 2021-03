Konečně emoce! Sparta ukazuje brutální sílu. Lepší obranu neměla roky

Všechny série předkola i ty čtvrtfinálové. Všude to od prvního utkání vřelo. Emoce bublaly. Jen na Spartě byl úvodní duel klidný. Bezkrevný. Až moc. Domácí si v pohodě došli pro výhru. Kromě šrámů ze zblokovaných puků žádné bolístky. Až v neděli se také Pražané s Olomoucí v této sérii konečně dostali do play off módu.

Na ledě to létalo. Přijedeš k naší brance? Tak počítej s tím, že tě to bude bolet. Že něco od cesty nakoupíš. V neděli to jiskřilo také mimo mantinely. Došlo k potyčce v tunelu při odchodu z ledu po první třetině. Chycení za dres pod krkem, krátká slovní výměna.

Obě strany to zhodnotily střízlivě. A správně. Emoce ke sportu patří, zvlášť ve vyřazovacích bojích. Spouštěč? Prý tvrdý hit na Lukáše Pecha ze závěru úvodní části. Možná slovní atak. Fu*king guy, nebo něco podobného. Kdo ví. Nikdo však nebrečel, nefňukal. Oba tábory si ale nit příběhu potáhnou i dál.

Je jen otázkou, jak dlouhá ona nit bude. Po dvou utkáních se zdá být jasno. Sparta obě vyhrála a míří za postupem do semifinále. Ač byla vítězství výsledkově těsná, z obrazu hry jste měli pocit, že to má favorit pevně v rukou. Že se nemůže nic stát.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 3:1. Vítězný vstup domácích do play off! Sobotka dal dva góly

Oproti základní části Sparta upravila svůj herní styl v tom, že už se tolik nežene za střílením gólů. Nasypáním soupeři, co se do něj vejde. Skvěle to bylo vidět v neděli.

Kohouti mají hru postavenou na bojovnosti, herním řádu, obraně a rychlých protiútocích. Problém však nastává, když vede soupeř. Brzký vedoucí gól Spartu uklidnil. Stáhla se. Jednobrankový náskok jí stačil. Soupeři dali najevo: „Tak se ukažte. Tvořte, přehrajte nás.“ A přesně tohle Olomouc při vší úctě neumí. Dobývat. Přetlačit Spartu, která má nejlepší obranu za posledních mnoho let, je přetěžký úkol. Upřímně si myslím, že pro Olomouc v měřítku triumfu v celé sérii, nesplnitelný.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 2:0. Salák vynuloval Hanáky. Favorit získal druhý bod

Šestka beků Pražanů podala v obou duelech naprosto precizní výkon. Defenziva rudých je vůbec brutálně natřískaná. Jen na sedmém obránci bez jediné odehrané minuty byl oba večery Martin Jandus, nejlepší extraligový hráč základní části ve statistice plus/minus (+28!). Pouze z tribuny pak start čtvrtfinále sledovali Petr Kalina, Jan Piskáček a Ondřej Němec.

Z útočníků je pak za hranou sestavy třeba patnáctigólový střelec ze základní části Robert Říčka. Tomu se říká široký kádr. Miloslav Hořava s Josefem Jandačem chtějí předejít trablům z play off 2016. Jandačův tým tehdy došel až do finále, kde mu však scházelo několik důležitých borců.

