Zkušený a odpočatý Salák ničí Olomouc. Střely odevšad, jeden gól

Pálí úplně odevšad. Zleva, zprava, z nulového úhlu, od mantinelu nebo třeba ze středního pásma. Doufají, že tam „něco spadne“. Že si nějaký zbloudilý puk najde cestu do sítě, že překvapí výborně chytajícího Alexandra Saláka.

Při hře pět na pět se to prozatím Olomouci nepovedlo. Jedinou trefu má na kontě Petr Kolouch, který těsně před Salákem tečoval letící kotouč. Gólman neměl šanci. Jinak ale Salák chytil všechno. Z 58 střel jich lapil 57.

Odkud nejčastěji Olomouc pálí na Alexandera Saláka?

HEATMAPA střelecký pokusů Olomouce v prvních dvou čtvrtfi nálových zápasech • Foto Deník Sport

„Zatím je to náš nejlepší hráč, v obou zápasech nás Saša podržel. Jediný inkasovaný gól za 120 minut hry je pro sebevědomí celého týmu skvělá věc. Oni teď budou muset vymýšlet co dál, jak to změnit. Pro nás se ale nic nemění, musíme takhle odehrát ještě minimálně dva zápasy. Musíme takhle pokračovat a pokusit se to v Olomouci uzavřít. Rozjeto to máme skvěle, vyhráno ale ještě není,“ hlásí David Tomášek, útočník Sparty, která se už včera přesunula na Moravu.

Velkou většinu sezony byl přitom jasnou jedničkou Matěj Machovský. Jenže finiš základní části mu nevyšel, zatímco zkušený kolega si počínal výrazně líp. Sparta dlouho mlžila, s kým že v brankovišti do play off vstoupí. Odpověď však byla dlouho dopředu zřejmá.

Bývalý reprezentant Salák má titul ze Švédska. Zachytal si NHL, sedm let působil v KHL. Oblékl dresy špičkových týmů z Petrohradu či Jaroslavle. Těžko ho něco překvapí, rozhodí. Přesně tohle pro klíčovou část ročníku potřebujete.

Jeho velkou výhodou je také to, že je odpočatý. Na rozdíl od jiných nasedl na horskou dráhu náročné sezony až v lednu. V základní části odchytal jen jedenáct utkání. Z toho může Sparta těžit. Ani jeden z jejich gólmanů nejde do play off zdrchaný. V případě potřeby můžou vytížení rozdělit mezi oba své maskované muže. Stačí se podívat na minulé roky NHL. Stanley Cup bral vždy klub, jehož jednička odchytala maximálně dvě třetiny dlouhodobé části.

„Kdyby se hrála Liga mistrů a Spengler Cup, bylo by zápasů ještě výrazně víc. Když to vztáhnu na svoje působení jako brankáře Sparty, byl tady Petr Bříza, který byl schopný odchytat pětačtyřicet zápasů v základní části a pak byl ještě neskutečný v celém play off,“ říká trenér gólmanů Sparty Petr Přikryl. „Dneska je ale doba jiná, hraje se jiný hokej. Dalo by se diskutovat, jestli jsou teď v lize gólmani, kteří by to zvládli. V NHL se to ukazuje jasně: maximálně vytížený brankář, který se v základní části vydal, pak jde v play off s výkonem o několik procent dolů. Jiskra je pryč. Souhlasím, že to může být naší výhodou.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 2:0. Salák vynuloval Hanáky. Favorit získal druhý bod

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 3:1. Vítězný vstup domácích do play off! Sobotka dal dva góly

