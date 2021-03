Odstrčený Svozil. Přitom chyby nedělá, přemítá otec. Co se zaseklo?

Hraje málo. Nejmíň ze všech hráčů Komety v play off. Talentovaný bek Stanislav Svozil (18) dostává ve vyřazovací části od kouče Libora Zábranského epizodní roli, v šesti zápasech jen dvakrát přelezl jeho ice time deset minut. Jednou se vůbec nevešel do sestavy. „Přitom mi přijde, že hraje výborně,“ tvrdí jeho otec Stanislav před třetím duelem čtvrtfinále s Třincem. Pro iSport Premium probral, co ho mohlo přibrzdit a zamyslel se i nad tím, proč Kometa ztrácí.