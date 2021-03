Sparta vykopla k postupu! Polášek: Olomouc půjde na krev, my ale taky

Poslední krok. A jsou tam. V semifinále, kde už na ně čeká Liberec. Ve středu k němu Sparta vykročila. Přiblížila se, na šňůrku výher navlékla třetí korálek. Olomouc předvedla nejbojovnější výkon v sérii, avšak na favorita to nestačilo, padla 2:3. Ve čtvrtek budou chtít Pražané načatého soupeře dorazit definitivně. „Prodlužovat to nechceme, necháme na ledě všechno,“ slibuje sparťanský obránce Adam Polášek.

Před zápasem vyšel další díl seriálu Sparta Backstage, kterým klub nabízí fanouškům pohled do zákulisí. U videopřípravy říkal trenér Josef Jandač následující: „Proti urputné obraně Olomouce se musíme prosadit pohybem. Tím, že budeme hbití, mrštní, budeme hýbat nohama. Máme velkou výhodu v tom, že u nás může rozhodnout kterákoli lajna.“

A jako by to předznamenalo vývoj třetího čtvrtfinálového utkání. Jindy dominantní první útok s Řepíkem , Horákem a Sobotkou se tentokrát gólově neprosadil. Vzali to na sebe jiní. Prosadil se centr druhé lajny David Tomášek , křídlo té třetí Miroslav Forman a v oslabení obránce Adam Polášek .

„To je naše největší zbraň v celé sezoně,“ pokyvoval Polášek nad velkou silou a komplexností všech formací vítězů Prezidentského poháru. Bek se v početní nevýhodě trefil šťastně bruslí. „Bylo to od jedné brusle do druhé, do kolena, do ramena a do brány. Prostě nádherný gól do víka, co chcete víc?“ rozesmál se.

Olomouc - Sparta: Hosté zpět ve vedení! Forman našel před bránou Tomáška, 2:3

Olomouc poprvé v sérii dovedla Spartu místy vyloženě přehrát. V polovině zápasu, po gólu Rostislava Olesze na 1:1, byla k vidění několikaminutová pasáž, kdy kohouti převzali diktát zápasu. Dovedli střídat do tlaku, soupeře dusili v jeho obranné zóně. Vedoucí branka však nepřišla. Dominance trvala jen chvíli.

„Na obou stranách byly chyby. U nás byl naštěstí ten herní výpadek menší než u nich. Ani jejich šťastný gól nás neskolil, ukázali jsme naši sílu,“ těšilo Tomáška. Narážel na další srovnávací trefu Olesze, kde na 2:2 vyrovnával hlavou. Ano, hlavou. Puk se zkušenému útočníkovi odrazil od helmy a přeskočil bezmocného Alexandera Saláka .

„Bylo to podobné jako minule, možná ještě těžší. Dvakrát nás dokázali dotáhnout. Bylo to víc vyhrocené, víc se to řezalo. My jsme na to ale připravení, jsem rád, že jsme zase obstáli a strhli to na naši stranu,“ dodal Tomášek.

Ve čtvrtek večer od 19 hodin bude chtít Sparta nalomeného soupeře dodělat. Poslední krok ale bývá nejtěžší. „Je to mečbol, jasně. Pro nás se ale nic nemění. Připravíme se na to, budeme to chtít ukončit,“ neváhá Tomášek. „Není to klišé. Poslední krok je nejtěžší, vždycky. Nesmíme nic podcenit. Olomouc bude kousat ještě víc, oni už fakt nemají co ztratit, na co se šetřit. Půjdou na krev. My jim na to ale odpovíme úplně tím samým. Prodlužovat to nechceme, necháme tady všechno,“ přidal Polášek.

Že Hanáci rozhodně neskládají zbraně, bylo vidět i na jejich herním projevu. Že Hradec po třetím ztraceném duelu své série působil odevzdaně? Z Olomouce ten pocit nemáte. „Hned po zápase jsem na klucích v kabině pořád cítil chuť, nejsou zlomení. Hráli jsme dobře, akorát jsme doplatili na neproměňování šancí a na to, že jsme si - při vší úctě k soupeři - vstřelili všechny branky sami. Pořád vak věřím, že sérii vrátíme do Prahy,“ hlásil zpříma domácí trenér Zdeněk Moták.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 2:3. Oleszovy góly nestačily. Hosty dělí výhra od semifinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:36. Olesz, 52:55. Olesz Hosté: 01:35. Forman, 40:55. Polášek, 54:19. Tomášek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Švrček, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, A. Rutar – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Burian, Navrátil, Bambula. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele (A), Sukeľ, Forman – Zikmund, Žálčík, Dvořáček. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Petr Lacina – Lukáš Kajínek, Radek Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

