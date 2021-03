Rozhodnuto není, v semifinále se nevidíme, ujišťuje Ocelář Roman

Dotlačili Kometu Brno na kraj propasti. Třinečtí Oceláři vedou ve čtvrtfinále Generali Česká play off 3:0 na zápasy, vítěznou akci třetího duelu (4:1) rozjel slovenský útočník Miloš Roman ze čtvrté formace. Předčasnou euforii prý v kabině krotit nemusí. „Nevidíme se v semifinále, nic není rozhodnuté, je třeba do toho jít znovu naplno. Nic nevypustíme.“

Kometa předvedla zatím nejlepší výkon, byla nebezpečná. Vnímal jste to tak?

„Byl to třetí zápas, připravili se poctivě. Byly dva dny volna, měli čas si probrat zápasy v Třinci, byli připravení. Museli jsme si trochu zvyknout na to, co změnili. A když bylo třeba hrát jednoduše, tak si to pohlídat.“

Co bylo klíčem k výhře? Trpělivost?

„Snažili jsme se hlavně vyvarovat faulů. To je velký klíč v sérii. Důležité bylo, když se nám za stavu 1:1 povedlo dát druhý gól. A to samé, když jsme dokázali odskočit na 3:1 v přesilovce a hned na 4:1. Tam se to lámalo.“

U vítězné akce na 2:1 jste byl s Martinem Gernátem. Čekal jste, že bude v přečíslení střílet?

„Akci výborně rozehrál už Vlado Dravecký z obranného pásma, Paťo Hrehorčák mi posunul puk. Já byl v rychlosti, viděl jsem Martina vlevo, posunul jsem mu to a šel do brány. Čekal jsem, jestli vystřelí nebo zkusí nahrát. Jejich bek výborně lehl, pokryl nahrávku a Martin to trefil pěkně.“

Gernát byl nejproduktivnějším bekem už v základní části, co říkáte tomu, jak si vede?

„Martin je výborný hráč, má přehled, dokáže si poradit s těžkými situacemi i pod tlakem. Dokáže hrát s velkým přehledem a zároveň jednoduše. Dokáže vytvořit šance a v obraně jim zabránit. Je to komplexní obránce, který hraje na vysoké úrovni.“

Kometa má v nohách těžkou sérii s Vítkovicemi, je to znát v koncích zápasů?

„Těžko říct. Měla náročnou sérii s Vítkovicemi, ale zároveň byla v zápasovém tempu. Všechno má svoje výhody i nevýhody. Nechci mluvit za ně, nevím, jak se cítí. Zatím se to ukazuje jako naše výhoda.“

Co čekáte od čtvrtého zápasu v Brně?

„Znova do toho jdeme s tím, že chceme vyhrát zápas. Snažíme se na to nastavit. Nový den, nový zápas, půjdeme zase od nuly a naplno. Nic nevypustíme. A pokusíme se vyhrát.“

Jak na vás působila hlasitá kulisa z reproduktorů?

„Hlavně si bylo třeba zvyknout, co nejvíc křičet, protože někdy nebylo slyšet. Takovou atmosféru tady normálně mají, když jsou fanoušci, dokážou je povzbudit. Pomohlo jim to.“

