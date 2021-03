SESTŘIHY: Nejhladší čtvrtfinále! Sparta i Třinec míří dál v play off

Sparťanská střídačka se raduje z postupu do semifinále play off • ČTK / Peřina Luděk

Nejrychleji rozhodnuté čtvrtfinále play off v historii hokejové extraligy bylo dokonáno! Hokejisté Sparty a Třince si připsali vítězství i ve čtvrtém utkání svých sérií a za stavu 4:0 na zápasy tak postupují do semifinále. Oceláři ukončili sezonu brněnské Kometě, na jejím ledě jí přestříleli rozdílem 4:1. Pražané dorazili Olomouc výhrou 3:0 a v bitvě o finále se utkají s Libercem. Na Slezany čeká Mladá Boleslav.

Bleskový pád Komety pečetil střelec Hrehorčák

Hosté rozhodli o vítězství dvěma brankami na začátku druhé třetiny. V dalším průběhu si vedení zkušeně hlídali a ještě jej navýšili. Podobně jako Mladá Boleslav a Liberec pronikl i Třinec do semifinále bez ztráty jediného zápasu. Dvěma góly se o to dnes postaral Patrik Hrehorčák.

Třinec oplatil Kometě finálovou prohru z roku 2018, po výhře 4:1 na zápasy tehdy Brňané slavili titul. Oceláři získali titul o rok později a nyní jako obhájci postoupili mezi nejlepší čtveřici podesáté.

Naopak Brno zakončilo sezonu nezdarem. Od roku 2009 hrálo čtvrtfinále šestkrát a nyní z něj poprvé nepostoupilo. Poprvé také Kometa ve vyřazovací fázi nevyhrála v sérii ani jeden duel.

Psychická výhoda po úvodním buly dnešního duelu byla na straně hostů a umocnit ji mohl po 70 vteřinách Hrňa, jenže po přečíslení brněnské obrany trefil horní tyč Vejmelkovy branky. Kometa musela nekompromisně šlapat do ofenzivy, dobře bruslila, ovládla střední pásmo a dočkala se i kýženého vedení. Po individuální akci na levém křídle prostřelil Kacetla veterán Klepiš.

Jenže Brnu vydrželo vedení pouze tři a půl minuty. Před Vejmelkou uplatnil důraz Rodewald a vyrovnal. Domácí zase museli usilovat o získání náskoku, ale na Třinec si nevyšlápli. Naopak. Hned první brněnské vyloučení skončilo využitou přesilovkou a o necelé čtyři minuty později dali hosté třetí gól. Trefy Stránského i Hrehorčáka měly mnoho společného - důraz před brankou, rychlejší a přesnější orientaci.

Brno se dostalo do kritické situace. Hráči bojovali, snažili se, ale Oceláři potvrzovali svoji dominanci v celé sérii. Hráli organizovaně v obraně, nedělali chyby a drželi Brňany na dvoubrankovém rozdílu.

Třetí třetina to všechno jen potvrdila. Třinec uzavřel cestičky ke své bráně, pohlídal si brněnskou kombinaci i pokusy o nájezdy. Sám ještě jednou udeřil a gól z hole Hrehorčáka byl tečkou za čtvrtfinálovou sérií. Oceláři hladce prošli do semifinále, Kometu porazili ve všech osmi zápasech této sezony.

Ohlasy trenérů

Jiří Horáček (Kometa): „Bohužel se nám nepodařilo vyhrát tento zápas a prohráli jsme celou sérii 0:4, máme po sezoně a hodnocení je těžké. V každém zápase série jsme tahali za kratší konec, nezbývá než pogratulovat soupeři a popřát mu hodně štěstí v dalších bojích. Alfou i omegou celé série byly góly, my jsme jich dali málo a proto jsme neměli šanci. Dokázali jsme zvrátit sérii s Vítkovicemi v předkole, ale Třinec byl momentálně nad naše síly.“

Václav Varaďa (Třinec): „V duchu jsme si přáli tuhle sérii takhle zvládnout, musím týmu pogratulovat, je to vzpruha do další práce. I přes obdrženou branku v úvodu na nás byla vidět chuť sérii dnes ukončit. Hráči bojovali, blokovali střely, neustále pracovali, byli prostě dobře nastaveni na dnešní utkání. V celé sérii jsme se dobře pohybovali, hráli jsme velmi dobře v útočném pásmu. Jsme rádi za postup, vážíme si toho a těšíme se na semifinálovou sérii, ať už to bude proti komukoliv.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:33. Klepiš Hosté: 15:56. Rodewald, 21:33. M. Stránský, 25:01. Hrehorčák, 50:43. Hrehorčák Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Bartejs, Kučeřík, Zámorský, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Valský, Rákos, Schneider – Bondra, Střondala, Šoustal. Hosté: Kacetl (Honzík) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Jaroměřský, Freibergs, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena

Salák pojistil postup Sparty čistým kontem

V boji o postup do finále se sparťané utkají s Libercem. Definitivně o tom dnes rozhodli v průběhu necelých čtyř minut druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili góly Jana Košťálka, Michala Řepíka a Davida Němečka do vedení 3:0. Podruhé v sérii i za svou extraligovou kariéru v play off vychytal nulu Alexander Salák.

Do bitvy s Bílými Tygry půjdou svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače s jistotou medaile. Z postoupivší nejlepší čtyřky týmů po základní části byli nejvýše postavení a jako její vítěz už mají ve sbírce za tuto sezonu Prezidentský pohár.

V hodně opatrné první třetině byli o něco aktivnější Hanáci. Hosté vyslali na brankáře Konráda pouhých pět střel, ale právě oni zahrozili jako první, když se do koncovky natlačil Kudrna a pálil nebezpečně bekhendem. Chvilku nato neuspěl na zadní tyčce číhající Ostřížek proti strážci brankoviště Pražanů Salákovi. Když se pak se svou dorážkou neprosadil ani Klimek, zůstal stav bezbrankový.

V 25. minutě se poprvé v utkání vylučovalo, jenže Řepíka záhy následoval Jurčina a Olomouc měla k dispozici dlouhých 104 sekund přesilovky pět na tři. O dalších 48 vteřin později se však provinil také domácí Knotek. Při hře čtyři na tři měl velkou možnost Nahodil, jeho pokus z prostoru mezi kruhy ale pokryl spolehlivě chytající Salák.

Před polovinou zápasu sice ještě neuspěl Řepík, ale v čase 30:31 zastavil časomíru parádní ranou bez přípravy pod horní tyčku obránce Košťálek, který dostal nabito na kruh od Rouska. Uběhlo jen 40 sekund a Konrád kapituloval podruhé: Horák našlápl z vlastního obranného pásma, při přečíslení dvou na jednoho ideálně předložil puk Řepíkovi, jenž se nemýlil a rovněž on zavěsil pod horní tyčku.

Ve 33. minutě mohl vrátit domácí do hry Kucsera, jenže Salák vytáhl skvělý zákrok. Dost možná šlo o definitivně zlomový moment utkání i celé série, neboť jen o chvilku později si nabruslil obránce Němeček na povedený pas od Tomáška a s přehledem překonal Konráda potřetí. Saláka pak nepřipravil o čisté konto ani Strapáč, na druhé straně neuspěl Kudrna.

Třetí dějství se dohrávalo tak trochu z povinnosti. Bylo zřejmé, že Hanáci, kteří dali za uplynulých 11 třetin soupeři dohromady jen tři góly, budou proti suverénně hrajícímu favoritovi těžko hledat cestu ke zvratu. Nedočkali se nakonec ani dílčího úspěchu v podobě vstřelené branky, Sparta mohla slavit postup a brankář Salák další čisté konto.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Byl to těžký zápas, ale se Spartou je to vždycky těžké. Minimálně jeho polovinu jsme byli důstojným partnerem, hráli jsme dobře, měli jsme i šance, a to nejen střelecké, ale i ty vyložené, bohužel jsme je neproměnili a Sparta nás tvrdě trestala. Je to zklamání, ale myslím, že jsme ten zápas hráli naplno až do úplného konce a že jsme si vedli celkem dobře. Jsem rád, že jsme v té sérii hráli celkově dobře, mohli jsme určitě pomýšlet na lepší výsledek, než je těch 0:4.“

Josef Jandač (Sparta): „Dnes jsme v té první třetině neměli extra dobrý pohyb, Olomouc nás přehrávala, ale my jsme tuhle pasáž celkem ustáli. Byli jsme trpěliví a bylo důležité, že jsme nedostali gól. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, a když nám tam pak napadaly ty góly, třetí třetinu už jsme zápas dobře kontrolovali. I když jsme celou sérii vyhráli 4:0, musím říct, že Olomouc hrála výborně, přesně to, co jsme čekali. Hráli houževnatý důrazný hokej, proti němuž se strašně těžko prosazuje. Byť to výsledkově vypadá jednoznačně, ten obraz na ledě jednoznačný nebyl.“

