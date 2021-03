Kacetl v euforii, postup zkoušel vyšperkovat: Gól by byla třešnička

Třinecké Oceláře dělí jediné vítězství od postupu do semifinále play off • ČTK / Šálek Václav

Bylo by to parádní razítko na bleskový postup do semifinále Generali ČP play off přes ambiciózní Kometu Brno. Třinecký brankář Ondřej Kacetl i ve čtvrtém čtvrtfinále (4:1) předvedl několik skvělých zákroků, ten proti přesilovkové střele kanonýra Petera Muellera byl znovu vyloženě na Zlatou helmu. Navrch zkoušel při power play soupeře gól přes celé hřiště. Puk nabral, nasměroval, ale přes hráče Komety se do středního pásma nedostal. I tak byl gólman, který sezonu začínal jako trojka Komety a do Třince přišel v průběhu sezony z prvoligového Přerova, v euforii.

Kolik vám chybělo při pokusu o vstřelení branky?

„V první fázi se mi puk trošku ztratil, jak ho nahazovali. Neměl jsem takovou jistotu si to nachystat. Už tam nebylo tolik síly puk zvednout, navíc tam bylo hodně sněhu. Snažil jsem se hlavně přehodit modrou, abychom to dostali ven z pásma. To byl hlavní úkol. Kdyby to náhodou vyletělo až do brány, to by byla třešnička. Ale úplně záměr to nebyl, abych řekl pravdu.“

Co se vám honí hlavou po postupu přes silnou Kometu?

„Obrovská radost! Perfektní práce, že jsme to zvládli za čtyři zápasy a máme čas odpočinout. Jsem strašně rád za výkon celého týmu. Jak jsme jeden druhému pomáhali a jak jsme to zvládli. Jaké máme bojovníky v týmu. Co se všechno stalo, různá zranění, všichni se otřepali. Různé věci, Peťa (Vrána) a tak, neskutečné bojovníky máme. A doufám, že to tak bude pokračovat.“

Byla pro vás série proti Kometě, kde jste začínal sezonu jako trojka, speciální? Velká motivace?

„Máte pravdu, že jsem se tam nevešel do kádru, tak to bylo, je to osud. Byl jsem rád za šanci, kterou jsem potom dostal v Přerově. Posléze jsem byl strašně rád, že v Třinci viděli výsledky a podařilo se mi tam dostat. Chvilku to nebylo ideální, ale pak jsem dostal šanci v play off. Jsem rád, že mi kluci s tím strašně pomohli a zatím se daří. Abych řekl pravdu, pak už bylo jedno, jestli to je Brno nebo někdo jiný. Chtěl jsem hlavně postoupit do další série.“

Pomohly zkušenosti z tréninků z Komety, vytěžil jste z nich teď něco?

„Těžko říct. Může to být výhoda i nevýhoda pro mě, stejně tak pro ně. Spíš ale ne. Spíš jsem těžil teď z přípravy na každého soupeře, kdo třeba jak řeší nájezdy a tak.“

Sám jste říkal, že rozjezd v Třinci nebyl ideální, chvíli jste si zvykal na jiný styl a tým. Vím, že jste úspěšně odchytal baráž, kde jsou nervy ještě větší. Přesto - nebyl jste před sérií nervózní?

„Nervy v baráži byly taky, čtvrtfinále je taky těžké. Snažil jsem se od toho oprostit, věřit sám sobě. Že to dokážu, že můžu klukům pomoct. A věřit, že i oni mi pomůžou. Je to play off, bojujeme jeden za druhého. Spíš jsem se snažil držet v zápase.“

Jak moc vám pomohlo několik superzákroků na Zlatou helmu: Jeden proti Zaťovičovi další proti Muellerovi?

„Samozřejmě to trošku zvedne sebevědomí. Moje i týmu. Když tam neprojde někdy skoro jasný gól. Pro brankáře je tohle super, potřeboval jsem nějaký takový zákrok. Jsem rád, že se povedly.“

Semifinále budete hrát s Mladou Boleslaví, jaký to bude soupeř?

„Musíme se zase připravit na soupeře. Nic jiného. Jít zápas od zápasu a vyhrát sérii. Jedno, kdo to je.“

Co jste si po zápase řekli s brankářem Vejmelkou a šéfem Zábranským z Komety?

„Pouze popřáli, ať vyhrajeme. A že jsme hráli dobře. Nic zvláštního, nic speciálního.“

