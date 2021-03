Kacetlova krádež! Místo v Kometě nezískal, teď proti ní čaruje

Sezonu začínal jako trojka v Kometě. Místo a prostor si tam brankář Ondřej Kacetl nevybojoval, šel do prvoligového Přerova. Teď proti Kometě stojí jako jednička třineckých Ocelářů ve čtvrtfinále Generali ČP play off. A vede si výborně, má velkou zásluhu na tom, že Oceláři v sérii vedou 2:0 na zápasy (5:0 a 7:2).

V prvním čtvrtfinále uhájil Kacetl nulu, pochytal všech 26 střel. Ve druhém duelu dva góly sice dostal, nicméně k tomu přidal další porci velmi dobrých zákroků. Při přesilovkové střele Martina Zaťoviče do odkryté brány ve 42. minutě předvedl doslova loupež! Puk čapnul do lapačky, Zaťovičovi sebral jasný gól.

„Šance tam jsou, měl super zákroky, vychytal nás v přesilovce, asi má formu,“ uznal zkušený útočník Petr Holík z Komety. „My se ale musíme zaměřit na jiné věci, pak i góly přijdou.“

Exkluzivní zákrok ocenil i spoluhráč Martin Gernát. „Krásně to chytil!“ přitakal slovenský obránce. „V té přesilovce už se soupeř dostal do přečíslení dva na jednoho, měli to na přihrávku do prázdné, ale Ondra to asi čekal. Že to půjde na kříž do prázdné, skvěle se přesunul. A chytil. Máme od něho super podporu v bráně, i my se mu snažíme pomáhat, blokovat. Když nás podrží a my dokážeme dávat góly, tak to společně zvládáme.“

Zkušený Kacetl (30 let) si na začátku sezony místo v Kometě nevybojoval. V srpnu naskočil do jediného pohárového zápasu proti Olomouci. Na necelých deset minut, z pěti střel dostal tři góly. Střídal ho Karel Vejmelka a Kacetl pak šel do prvoligového Přerova. Do Třince přišel v prosinci. Poté, co se do zámoří vrátil talentovaný Josef Kořenář.

Kacetl tak znovu vytvořil tandem s Jakubem Štěpánkem, stejně jako v minulosti v Pardubicích. V základní části naskočil do osmnácti zápasů, osm jich bylo vítězných. Čísla nikterak oslnivá, nějakou chvíli se sžíval s tím, že místo palby soupeřových střelců musí v Třinci většinu zápasu jen sledovat ocelářský kolotoč a pak přijde soupeřova tutovka nebo přečíslení.

Do play off šel jako jednička. Jakub Štěpánek je zdravotně indisponovaný. Nervózní Kacetl nebyl, play off už chytal za Hradec Králové nebo Pardubice. Zajímavostí je, že zatím poslední zápasy vyřazovací části si v roce 2018 připsal právě proti Třinci. S Pardubicemi sice tehdy Oceláře hodně trápili, série skončila 4:3 pro Třinec. Nicméně klíčový duel už byl jednoznačný. David Cienciala se tehdy blýsknul sedmibodovým představením (0+7). Po čtyřech inkasovaných brankách ho tehdy Kacetl sledoval z lavičky, střídal ho Milan Klouček.

Teď má s Oceláři jasný cíl: zvládnout čtvrtfinále s Kometou. Našlápnul dobře, koncentraci si hodlá držet i do odvet v Brně. „Káca odvedl skvělou práci, je to výborný gólman, připravený byl skvěle. Jsme za to rádi,“ dodal třinecký obránce Tomáš Kundrátek.

