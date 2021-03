Dřívější start semifinále? NE! Kluby o posun termínu nestály. Proč?

Liberečtí Bílí Tygři se radují z bleskového postupu do semifinále play off • ČTK / Taneček David

Sparťanská střídačka se raduje z postupu do semifinále play off • ČTK / Peřina Luděk

„Věřím, že by k tomu kluby přistoupily racionálně. Než aby devět dní jen trénovaly, když už mohou hrát. A to je pro sport nejdůležitější. Navíc nevidím v týmech, které postoupily či mají nakročeno k postupu, že by tam byly enormní počty zraněných hráčů. Názor klubů teď neznám, ale posunutí semifinále dává smysl ze sportovního i logického hlediska,“ říkal ještě ve čtvrtek ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček.

Jenže postoj klubů přišel záhy. Jako první se ozval Liberec, který byl proti jakýmkoli změnám. „Je to pryč. Jeden z klubů to shodil ze stolu, tím pádem to celé padlo. Jede se podle původního rozpisu,“ řekl v pátek dopoledne Řezníček. Kromě jeho vyjádření se webu iSport.cz podařilo získat také názory postupujících klubů.

Bílí Tygři se snaží vyjednat výjimku, aby mohli na své domácí zápasy dostat do arény alespoň zlomek fanoušků. „Nám to však odůvodnili tak, že už mají naplánovaný program mužstva, odpočinek a nevím, co všechno. Že prostě nesouhlasí s posunem. Možná že to mělo něco společného i s jejich snahou dostat na stadion diváky, směrem k nám ale tenhle argument nepadnul. Nedovedu to rozklíčovat. Nám prostě napsali, že s tím nesouhlasí a hotovo,“ popsal Řezníček.

Že by se Liberci opravdu povedlo zaplnit sedačky, je ale velmi nepravděpodobné. „Těžko odhadnout. Podmínky jsou zatím docela striktní. Podívejte se, jak to měla fotbalová Slavia. Ministr zdravotnictví se ale pak stejně vyjádřil, že s tím nesouhlasí. Nemyslím si, že by se situace od té doby nějak radikálně zlepšila nebo změnila, že by se něco mělo povolovat. Za tu snahu to samozřejmě stojí, na druhou stranu finanční náročnost bude extrémní. Otestovat tři tisíce lidí PCR testem? To se jednoduchými počty dostaneme na částky, které by se asi nevyplatily,“ přidal svůj názor boss nejvyšší soutěže.

A co ostatní semifinalisté na snahu o dřívější start svých sérií? „Zaregistroval jsem tento nápad během čtvrtečního dne, ale za sebe bych to nechal v režimu, jaký je nastaven. S nikým jsem o tom nemluvil, nevím, jak to vnímají ostatní. Termíny jsou dané, mělo by se hrát tak, jak je to nastaveno. Ať jsou podmínky jakékoliv. Tak to vnímám já. Pokud k nějakému posunu dojde, připravím hráče tak, aby byli nachystaní na zápas číslo jedna. Ať už je termín jakýkoliv,“ řekl trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa.

Podobně mluvil i kouč Sparty Josef Jandač. „Už jsme měli dlouhou pauzu před startem čtvrtfinále, tam to bylo jedenáct dnů. Teď jsme ale docela rádi, že si odpočineme. Byť byla série s Olomoucí krátká, stála nás nějaké síly. Dáme se do kupy, budeme mít dostatek času. Teď tu pauzu jako problém nevidím.“

A ještě přidal: „My jsme chtěli, aby se zkrátila pauza po předkole, to se nestalo. Nejvíc nám ale vadilo to, že první a druhý tým po základní části stojí suverénně nejdýl, což je velká nevýhoda. Dlouho se čekalo a ještě se pak šlo na odpočatějšího soupeře. Liberec a Boleslav teď zase budou mít o dva dny déle na regeneraci. Teď bych nic neměnil, je to ale na zvážení směrem k příští sezoně,“ pokýval hlavou.

K expresní změně by nedal souhlas ani čtvrtý semifinalista z Mladé Boleslavi. „S ostatními třemi kluby jsme byli v komunikaci, probírali jsme to a nakonec se jednomyslně shodli, že budeme všichni proti,“ řekl pro iSport.cz generální manažer bruslařského klubu Jan Tůma.

Jedním z hlavních argumentů pro uspíšení odehrání play off bylo taky předejití možnosti covidové nákazy v týmech. Ani to však postoj klubů nezměnilo. Případné změně by se přizpůsobili i oba vysílatelé: Česká televize i O2 TV. „Ani jsme je ale neřešili. Těm bychom se ozvali až v momentě, kdy bychom měli souhlas klubů. Robert Záruba mi akorát volal, že by se tomu určitě v ČT přizpůsobili,“ doplnil Řezníček.