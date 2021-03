Klepiš: S Třincem to bylo o parník. Mám před sebou ještě tak sedm let

Zařídil jediný gól Komety, rozlučkový před dovolenou. Jakub Klepiš na ni chtěl jít později. Razantní stopka ve čtvrtfinále s Oceláři ho naštvala. „Je to play off, zápasy by měly končit o gól, prostě o prsa. A ono to bylo o parník,“ povzdechl si zkušený útočník po jasné sérii.

Patřil k tomu nejlepšímu, co Brno v neúspěšném ročníku nabídlo. Brzy Jakubovi Klepišovi doběhne roční smlouva, prodloužení se dá očekávat. „Líbilo se mi tady. Mám před sebou ještě tak sedm let hokeje,“ pousmál se mistr světa z roku 2010. Bezprostředně po vyřazení však neměl na fórky náladu.

Jste hodně zklamaní?

„Skončila nám sezona. Každý chce hrát co nejdéle, vyhrát pohár. Nula čtyři je kruté. Třinec je kvalitní tým, o tom se nemusíme vůbec bavit. Ale hodně jsme mu to sami ulehčili. Představovali jsme si, že budeme hrát jinak, budeme míň vylučovaní. Už je konec, je zbytečné se v tom babrat.“

Přesto, najdete zásadní rozdíly mezi oběma týmy?

„Není to omluva, ale například obranu jsme měli hodně mladou. Pro ty kluky je to zkušenost. Ohráli se a další rok budou lepší. Pro ně plus. Výsledek celé série i jednotlivých zápasů nás samozřejmě mrzí. Kdyby mohli chodit fanoušci, byl by plný stadion a hrozně moc by nás podporovali.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:4. Hladký postup Ocelářů. Zábranského parta končí

Co jim teď vzkážete?

„Neudělali jsme to schválně. Chtěli jsme to aspoň zdramatizovat, ale nepovedlo se nám vůbec nic. Byla to shoda náhod. Myslím, že spousta kluků ví, že příště se některé věci musí udělat jinak.“

Třinec vám dopřál minimum přesilovek. To byl asi hlavní problém, že?

„Moc dobře věděl, jakou sílu máme v přesilovce. Kluci to hráli, troufnu si říct, nejlíp v lize. Třinec se na to výborně připravil. Možná nám chybělo víc střelby. V základní části soupeři nebránili tak na krev. Asi jsme čekali, že dáme něco do prázdné, ale v play off všichni skáčou po hlavě.“

Překvapily vás výkony třineckého brankáře Ondřeje Kacetla?

„Nějaké hezké zákroky měl. Vůbec ho nesnižuju. Myslím, že je to výborný gólman. Ale my jsme mu to usnadnili. Nebyli jsme až tak hladoví, abychom před ním udělali nějaký bordel. Kolikrát jsme mohli střílet, ale vymýšleli jsme. Když na gólmana nic nepůjde, tak se bude psát, že chytal dobře.“

Nevsadila Kometa až příliš na Holíkovu formaci?

„Podle mě je to nejlepší lajna v extralize. Prokazovala to celou sezonu. Ti kluci spolu hrají tři roky, vědí o sobě. Je jasné, že tím pádem budou hrát daleko víc než ostatní. Měli to těžké. Vítkovice i Třinec si na ten útok dávaly větší pozor než na druhou, třetí lajnu. Asi měli vystoupit i další, což se nepodařilo.“

Pokračujete v Kometě?

„Mám před sebou tak sedm let hokeje. Uvidíme. (úsměv) Nechci říct, že jsem nějaký Ironman, ale s fyzičkou problém nemám. Jsem už ve věku, kdy moc neřeším osobní statistiky. Chtěl jsem přidat ještě týmový úspěch. Teď chci úplně vypnout od hokeje, jsem naštvaný. Těším se na rodinu, dlouho jsem ji neviděl. Brusle a rukavice zase budou chvíli v šatně.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:33. Klepiš Hosté: 15:56. Rodewald, 21:33. M. Stránský, 25:01. Hrehorčák, 50:43. Hrehorčák Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Bartejs, Kučeřík, Zámorský, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Valský, Rákos, Schneider – Bondra, Střondala, Šoustal. Hosté: Kacetl (Honzík) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Jaroměřský, Freibergs, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena