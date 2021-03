Růžička exkluzivně: O konci v Hradci, Smoleňákovi i uniklých videích

Hradečtí hokejisté slaví úspěšný vstup do předkola play off • Pavel Mazáč / Sport

Šok? Podle hlasu ani ne. Kouč Vladimír Růžička dopředu věděl, že jeho úkol je vytyčený neoblomně. Semifinále. „To se nepodařilo, takže víceméně nebylo co řešit,“ tvrdí teď už bývalý trenér hradeckého Mountfieldu. Nahradí ho staronový kouč Tomáš Martinec. Růžička v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium mluví i o „případu Smoleňák“ nebo citlivé osobní kauze, kdy z telefonu jeho manželky unikla choulostivá videa. „Je možný, že to mělo ublížit i mně,“ říká extraligový rekordman v počtu odkoučovaných zápasů.

Do telefonu bylo slyšet, jak si hraje s dcerou, snažil se zachovat si nadhled. S tím, že mu Mountfield nenabídne novou smlouvu, byl víceméně smířený. „Takový je někdy sport,“ vypráví Růžička, jenž Slavii před lety dvakrát dovedl k titulu, stejně jako národní tým. Mountfield ale skončil ve čtvrtfinále, takže spolupráce končí.

Takže jste to tušil?

„S Mírou Schönem (šéfem klubu) jsme si to řekli před sezonou, bylo to jasně dané. Nebylo tedy teď co řešit. V krátkosti jsme si popovídali, rozebrali jsme to. Oba dva jsme si víceméně navzájem poděkovali a život jde dál.“

Hned v létě jste věděl, že semifinále je nutností?

„Ano, takhle to bylo dané.“

Co se vám po rychlém konci s Libercem (0:4) honí hlavou?

„Ještě si to sám pro sebe všechno probírám. Je to zase další poučení. Musím říct, že jsem spokojený s tím, jak perfektně fungoval náš realizační tým. David Kočí, Dan Branda, ale i všichni ostatní. Každý měl něco na starost, tohle si krásně sedlo. Dělali jsme pro úspěch, co jsme mohli.“

Co říkáte na to, že se vrací Tomáš Martinec, kterého jste předtím nahradil?

„To je rozhodnutí vedení klubu, takhle se rozhodli. Takže to není moje věc. Ale myslím si, že se to tak trošku čekalo.“

Jak na vás celkově covidová sezona zapůsobila?

„Byla zvláštní. Trénuju už dlouho, ale tohle jsem nezažil. Fanoušci nemohli na stadion, hokej tedy neměl to správné koření, které dodávají právě lidi. Když je plný zimák, je to o něčem jiném. Zezačátku se hrálo, pak zase ne, někdo mohl trénovat venku, někdo ne. Pak to začalo v rychlém sledu. Ale buďme rádi, že se vůbec dalo hrát.“

Kapitán Radek Smoleňák, jenž se v posledním utkání play off nevešel do sestavy, veřejně po sérii prohlásil, že buď v týmu zůstane on, nebo vy… Jak jste na to reagoval?