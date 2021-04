Stránský o Marcinkovi: Nasypal bych mu. Bohužel si okamžitě lehl

Nemusí dát gól. Nemusí mít asistenci. Stejně o Tomáši Marcinkovi můžete říct, že hrál v zápase hlavní roli. První semifinále, které vyhrál Třinec 2:0? Ano, byl to ten případ. „Nasypal bych mu to tam hned. Jenže on okamžitě lehl,“ štvalo mladoboleslavského útočníka Jana Stránského. Chtěl si s třineckým chlapiskem vyřídit pár sekund starou situaci, kdy Ocelář poslal na zem Davida Bernada. Marcinko si nic vyřizovat nechtěl. V Boleslavi si rozhodně pár přátel už ale stihl udělat.

Tomáš Marcinko umí rozzuřit svým stylem hokeje každého. Neustále se motá kolem brány, dobře zná svoji úlohu. Když to jen trochu jde, nastěhuje svoje kila a centimetry před gólmana a tam obtěžuje. Někdy sekne on, jindy osekávají jeho. Klasika. Pro play off ho chcete mít na své straně, už jen pro tuhle otravnost.

„Je to oboustranné a k play off podobné věci patří. Kolem brankoviště padá nejvíc gólů a každý si svůj prostor brání nejlépe, jak dovede. My útočníci víme, že tam prostě musíme jít, buď z toho padne branka, nebo uděláme práci, ze které se pak může gól narodit,“ poznamenal slovenský reprezentant.

Ovšem tohle byl zápas, kde by ho soupeř nejradši vynesl v zubech a před halou třikrát překousl.

„Celá extraliga ví, že on je v určitých věcech zákeřný hráč. Je odvážný v předbrankovém prostoru, ale v osobních soubojích ne,“ vypálil Jan Stránský z Mladé Boleslavi.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 2:0. Dva zásahy z přesilovek vynulovaly hosty

Marcinko poslal ve druhé třetině na led Davida Bernada. Stránský si to s ním chtěl taky hned vyřídit, vyzvat ho na souboj. „Nasypal bych mu to tam hned,“ vykládal.

„Jenže si bohužel okamžitě lehl,“ litoval, že se sok nechtěl postavit výzvě. „Přijel do souboje k Davidovi jako třetí. Nevím, jak tohle hodnotit, tohle je na rozhodčích, ne na mně. Jen za mě prostě Tomáš Marcinko dělá někdy zákeřný fauly,“ rázně vysvětlil Stránský svůj postoj.

Třinecký útočník zůstával po zápase v klidu: „Když už se tam narodí nějaké šarvátky? To k tomu patří. A nestalo se nic tak hrozného, aby to bylo totálně vyhrocené.“ Možná brzy bude. Každopádně Boleslav nemá v plánu řešit pouze Marcinka: „Zase nic tak extra s námi ten jeho způsob hry nedělá, to je hokej. My taky děláme nějaké věci, oni dělají věci, což k play off patří, tak to má být,“ jen pokrčil rameny Adam Zbořil. Ale o zákroku na Bernada měl taky jasno: „David tam byl v souboji s jedním hráčem a Marci přijel do souboje jako třetí. Těžko to už teď komentovat.“

A pohled třineckého obra? „Projížděli jsme kolem sebe a nějaký kontakt tam byl. Ale zase bych neřekl, že by se kvůli tomu musela zastavovat na dvě nebo tři minuty hra. Je to součást hokeje.“

Boleslav se na neděli chce v první řadě nachystat lépe, aby neposlala Třinec do tak velkého množství přesilovek. „Byl to první zápas, mají jeden bod, musí získat ještě tři, my tedy čtyři, ale pořád je to pro oba ještě daleko. Úplně bych to nepitval, doufám, že série bude dlouhá. Nikdo asi nepočítal s tím, že dáme Třinec 4:0, mají famózní tým se zkušenými hráči, kteří byli ve finále, hráli KHL a NHL. My si to oťukali a v neděli zkusíme být lepší,“ dodal Stránský.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Třinec - Mladá Boleslav: Kacetl se přesunul proti Kousalovi a předvedl zákrok zápasu!

Třinec - Mladá Boleslav: Po Dlapově zákroku zamířil do kabin Ondřej Kovařčík

Třinec - Mladá Boleslav: Flynn mohl vrátit hosty do hry. Z úhlu ale netrefil zcela prázdnou branku

Třinec - Mladá Boleslav: Marcinko tečoval Freibergsovu střelu. Trenérská výzva hostům nepomohla, 2:0