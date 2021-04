Tomášek o neuznaném gólu: Kváča to přihrál. Nemám sílu jako Jurčina

Prohrávali o gól. Fárali za vyrovnáním, dřeli. Ve 46. minutě se to Spartě povedlo. Gól. Konečně! Velká radost ale trvala jen chvíli. Rychle ji vystřídaly obavy. Liberec si vzal trenérskou výzvu. Námitka? Kontakt ruky útočníka Davida Tomáška s brankářem Petrem Kváčou. Rozhodčí po přezkoumání gól odvolali. Namísto srovnání stavu odskočili Tygři o pár minut později do dvoubrankového vedení. A bylo hotovo. Z Prahy odjíždí po výsledku 3:1 s vedením 2:0 na zápasy. „Nic nebalíme,“ velí Tomášek.

Jak jste viděl situaci s neuznaným gólem? Zatímco Andrej Kudrna dorážel puk do branky, vy jste se dostal do kontaktu s brankářem Kváčou.

(vydechne) „Těžko. Kontakt tam byl. Byl jsem v souboji s obráncem, chtěl jsem se o brankáře jen trochu opřít, protože jsem nějak přepadával. On ale spadl, jak spadl… Je tam tenká hranice, kdy ten gól platí a kdy už ne. Nevím, jak by to bylo v jiných ligách. Prostě to neplatilo. Je škoda, že jsem tam tu ruku natáhl.“

Roman Málek na O2 TV říkal, že ještě před dvěma lety by takovou situaci nikoho ani nenapadlo řešit a gól by platil. Vidíte to stejně?

„Asi jo. Zvlášť v play off je velká škoda, že se takové góly neuznávají. Nevím, jak to vypadalo seshora, ještě se na to chci podívat. Každopádně ale hrozně důležitý moment. Už v prvním utkání Kváča několikrát odpadnul, teď znovu. Trochu to přihrál. Rozhodně nemám sílu jako Milan Jurčina, že bych ho takhle jednou rukou úplně odhodil. Rozhodčí to ale takhle viděli, je to pryč.“

Čím to je, že se vám přes defenzivu Liberce prakticky nedaří procházet? Hrozně těžce se dostáváte do střeleckých pozic.

„Hrajou dobře v systému. K němu jim pomohlo naše menší hřiště. Bylo tam málo prostoru. Dávalo jim to tady udělat trochu zeď ve středním pásmu. Hrajou dobře u sebe ve vlastní obranné třetině, sedlo jim to tady, dobře se nachystali. My jsme si s tím nebyli schopní poradit. Paradoxně si myslím, že nám může pomoct větší led u nich. Máme spoustu prostoru ke zlepšení. Řekl bych, že u nich to vyrovnáme.“

Trochu možná může pomoct i váš gól v samém závěru utkání.

„Určitě to pomoct může. Jejich gólman neměl nulu, což je dobře. Mrzí mě, že to přišlo takhle pozdě, protože střel jsme tam měli dost.“

Jak to teď rychle hodit za hlavu a nemyslet na to, že už ve čtvrtek může přijít konec sezony?

„Těžké to samozřejmě bude. Oni teď ale budou trochu pod tlakem, že to budou muset dotáhnout. Nám se tím můžou trochu uvolnit ruce. Musíme tam jít s čistou hlavou, zlepšit se a vrátit sérii zpátky k nám.“

Stav je 0:2 na zápasy. Není to první kritická situace jinak vcelku hladké sezony?

„Kolem Vánoc jsme tam měli trochu výpadek, jinak nám to fungovalo dobře. Bude na nás, jak se s tím teď srovnáme. Nepředvedli jsme špatný výkon, ale bylo to o jednom gólu. O tom to je. Pak to člověk otevře a něco tam třeba napadá. Půjdeme dál, budeme hrát líp a líp, naše výkony jsou nahoru. Rozhodně jim nic zadarmo nedáme.“

