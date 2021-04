Jak se z bijce stal klíčový hráč. Vlach udivuje, bude z něj „český Arťuchin“?

Už devět let v extralize platí, že když se to začne na ledě mydlit, vy si musíte dávat „bacha na pěsti Vlacha“. Liberecký útočník Jaroslav Vlach je metrákový chlap se silou býka. Když se dostanete pod jeho kopyta, neskončíte dobře. Tohle se ví. Ale je tady první sezona, kdy platí ještě poučka: „Bacha na střelu Vlacha!“ Má životní sezonu, v základní části nasázel šestnáct gólů a řádí i v play off, Spartě vstřelil hattrick. Poprvé mezi dospělými naplno ukazuje věci, které vytahoval jako teenager.