SESTŘIHY: Spartě po pádu v Liberci hrozí vyřazení! Boleslav - Třinec 1:3

Skvělí Birner a Lenc táhli Liberec za obratem

Gólem a dvěma asistencemi přispěl k úspěchu Severočechů Michal Birner, tři asistence si připsal Lenc. Liberec může dovršit postup do finále už ve čtvrtek, kdy hostí Spartu opět od 17:00.

Sparta dnes výrazně pozměnila sestavu. Místo Saláka, jenž zůstal kvůli porodu po boku manželky, se vrátila přesně po měsíci do brankoviště sezonní jednička Machovský. Poprvé v play off dostal také příležitost zkušený bek Ondřej Němec na úkor Pavelky.

Trenéři Hořava s Jandačem zamíchali složením všech obran i útoků, včetně elitního, kde u Řepíka a Horáka nastoupil místo Sobotky Rousek. Místo Šmerhy se vrátil se sestavy Dvořáček. Liberecký kouč vyměnil jen ve čtvrté formaci Průžka za Pavlíka.

V úvodu utkání zahrozil dvakrát za hosty Sukeľ, Machovský kryl Grígerovu šanci po Najmanově přihrávce při přečíslení. Sparťanský gólman si poradil i s další Grígerovou možností a v čase 10:34 se radovala Sparta. Dvořáček šikovnou zadovkou zpoza branky od mantinelu našel na pravém kruhu Zikmunda a ten otevřel skóre.

Odpovědět mohl Vlach, ale Machovského nepřekonal. V 15. minutě při Kudrnově vyloučení dotlačil puk do branky Musil, jenže Sparta si vzala trenérskou výzvu a gól neplatil, protože liberecký útočník atakoval hokejkou beton sparťanského gólmana. V 18. minutě Horák našel před brankou osamoceného Řepíka, ale kapitán Pražanů ztroskotal na Kváčovi.

Liberec se snažil tlačit za vyrovnáním, ale větší šance měli v úvodu druhé třetiny Dvořáček a Řepík. Další možnost sebral Rouskovi faulem Kolmann. Nejdříve mohl v oslabení vyrovnat z úniku Musil, ale bekhendovým zakončením neuspěl. Naopak početní výhodu zužitkoval Tomášek, k němuž se šťastně odrazil puk od Birnera a Kváču překonal blafákem do forhendu.

Za 140 sekund se radovali také Bílí Tygři. Při Poláškově vyloučení se trefil z levého kruhu Birner. Kvaču pak prověřil Sobotka, Machovský si zase poradil s Jelínkovou tečí. V 39. minutě se Liberec znovu prosadil v početní výhodě a při Jandusově trestu se trefil přes stínícího Grígera od modré čáry Knot. Otočit stav mohl ještě před pauzou Musil.

Sparta se mohla vrátit do vedení ve 45. minutě, kdy Kolmann podrazil unikajícího Formana, ale trestné střílení neproměnil Řepík. Jeho blafák do forhendu vykryl Kváča levým betonem. Šance potom kvůli pevným obranám chyběly a střelecké pokusy oba gólmani spolehlivě likvidovali. Postupně si vytvořili možnosti domácích Bulíř a potom i Musil, který se pokusil skórovat z otočky podobně jako v druhém duelu série.

Liberci se 116 sekund před koncem třetí třetiny naskytla výhoda přesilové hry po Košťálově vyhození puku do hlediště, ale Sparta odolala. V čase 61:22 šel opět pykat Košťálek, tentokrát za faul, a Lencův pokus z pravého kruhu tečoval před Machovským Gríger.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Za stavu 0:2 jsme proti takhle silnému soupeři nesklopili hlavy a dál jsme tvrdě pracovali. Díky skvěle sehraným přesilovkám jsme nakonec zápas zvládli. Obrat nám určitě psychicky pomůže a bude se nám lépe regenerovat. Poslední krok je stejně těžký jako první, druhý a třetí. Dokud nevyhrajeme počtvrté, tak není konec série.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Sehráli jsme velice dobré utkání, asi naše nejlepší v sérii. Do poloviny zápasu jsme vedli 2:0, pak mi ale přišlo, že jsme trochu změnili hru a začali jsme zbytečně odhazovat puky. Udělali jsme také pár zbytečných faulů a následně neodehráli dobře oslabení. Inkasovali jsme v nich všechny tři branky, a to nás bohužel stálo zápas. Matěj Machovský podal výborný výkon a mužstvo podržel. Cítím z týmu sílu se o to ještě porvat a sérii otočit.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 3:2p. Tygři jsou po skvělém obratu krok od finále

Góly Domácí: 27:57. Birner, 38:07. Knot, 62:53. Gríger Hosté: 10:34. Zikmund, 25:37. Tomášek

Růžička proti jmenovci rozhodl již v první třetině

Slezanům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již ve 2. minutě se dostali do vedení, když Jana Růžičku v brance Mladé Boleslavi překonal po Špačkově přihrávce od zadního mantinelu Rodewald. Domácí si první vážnější šanci vypracovali až v 9. minutě, Kecetl byl na Strnadovo zakončení připraven.

V polovině první třetiny zahrozili hosté přečíslením dva na jednoho, Růžička si ale se střelou Hrehorčáka poradil. Vzápětí byl však vyloučen Kousal a Oceláři se v přesilové hře prosadili podruhé. Stránský připravil přihrávkou zpoza branky gól pro Martina Růžičku.

Středočeši byli střelecky aktivnější, proti pozorně bránícímu soupeři, který stál často se čtyřmi hráči na obranné modré čáře, se jim ale nedařilo se prosazovat. Až ve 29. minutě se ujala střela Šťastného, který zřejmě překvapil Kacetla.

Bruslaři měli poté dvakrát výhodu přesilové hry, vyrovnat ale nedokázali. Naopak na konci trestu Kundrátka se dostal do brejku Martin Růžička, podruhé v zápase se ale neprosadil. Na konci druhé třetiny hosté přece jen své vedení zvýšili, Jan Růžička jen vyrazil pokus Draveckého a Roman jej pohotově dorazil do branky.

Ve 43. minutě mohl snížit Kousal, nemířil však přesně. Domácí si vytvořili místy až drtivý tlak, gólově se ale neprosadili ani v další početní výhodě v polovině třetí třetiny. Třinec sice v základní části v Mladé Boleslavi třikrát prohrál, v play off nicméně uspěl hned na první pokus. Nic na tom nezměnila ani závěrečná power play domácích.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Ráz zápasu určila první třetina, my jsme vůbec nebyli v zápase. Čekali jsme, co s námi Třinec udělá a proti takovému soupeři si to nemůžeme dovolit. Bohužel jsme nenavázali na druhý zápas (série), kdy tam z naší strany bylo všechno. Dnes tam nebylo nic. Od druhé třetiny se naše hra zvedla, druhá i třetí byla v pořádku, ale proti takovému týmu musíme hrát celých 60 minut, což se nám dnes nepovedlo.“

Václav Varaďa (Třinec): „Utkání se mi samozřejmě hodnotí dobře. Měli jsme do něj super vstup, dali jsme rychlý gól a cítili jsme, že první třetina nám velmi vyšla. V průběhu utkání se hra vyrovnala a ve třetí třetině nám to domácí udělali těžké. Několik střídání nás zamkli v našem pásmu a vytvořili si nějaké šance. Počítá se ale výhra a my jsme dnes odvedli velmi dobrý výkon podpořený výkonem brankáře a to nám pomohlo k druhému bodu v sérii. Nic ale nekončí, zítřejší utkání bude velmi podobné dnešnímu.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 1:3. Oceláři jsou o krok vpřed, rozhodl Martin Růžička

Góly Domácí: 28:18. Šťastný Hosté: 01:50. Rodewald, 12:02. Martin Růžička, 38:32. Miloš Roman

