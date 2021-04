Sparta nad propastí. Hořava: Lekli jsme se, že bychom mohli vyhrát

„Vůbec nehrajeme u nich ve třetině! Nehráli jsme tam na puku. Vůbec si nenahrajeme! Kolik jsme měli střel, ty vole? Musíme se hodně rychle probrat, pánové,“ důrazně domlouval kapitán sparťanů Michal Řepík v šatně ke svým spoluhráčům po pražských zápasech. Odhalil to další díl seriálu Sparta Backstage, kterým klub mapuje pro fanoušky zákulisí vyřazovacích bojů.

A třeba i jeho slova Spartu nakopla. Třetí duel byl jejich suverénně nejpodařenější. Spousta osobních soubojů, emocí, góly a zvraty. Divácky šlo možná o nejlepší zápas letošního play off.

Skóre utkání otevřel v 11. minutě Ladislav Zikmund. Lavinu emocí pak strhla situace o čtyři minuty později. První přesilovku zápasu využil domácí Adam Musil. Předvedl vlastnost, která je na něm cenná snad nejvíc. Důraz. Silou dorval za čáru puk, který měl pod betonem zapikolovaný Matěj Machovský .

Radost Tygrů netrvala dlouho. Branku rozhodčí odvolali po trenérské výzvě soupeře. Pořádně vytočený byl domácí kouč Patrik Augusta. Zvlášť po tom, co mu sudí řekl, že na záznamu viděl puk v moci Machovského. „Co si to vymýšlíš? Vždyť byl celou dobu volnej!“ řval jeho směrem Augusta.

Liberec - Sparta: Musil dotlačil puk za brankovou čáru. Pražany zachránila trenérská výzva!

„Byla to škoda, rychle jsme se tím mohli vrátit do zápasu. Bohužel to neuznali. Trend v play off je takový, že při sebemenším kontaktu s brankářem se tyhle góly neuznávají. Asi to tím pádem neplatilo správně,“ hodnotil po zápasu střízlivě obránce Ronald Knot, autor vyrovnávací trefy na 2:2.

Trenéři Sparty kompletně překopali složení lajn. V sestavě nezůstal stejný žádný obranný pár, ani útočná formace. V brance pak Alexandera Saláka , který dostal volno kvůli porodu, nahradil Machovský. Mezi tyče se postavil přesně po měsíci. A podal vynikající výkon. „Machy chytal výborně, nezklamal. Podržel nás, díky němu jsme byli celou dobu v zápase,“ pokýval hlavou kouč Miloslav Hořava.

Jeho tým srazily zejména zbytečné fauly. Všechny tři trefy Bílých Tygrů vzešly z přesilovek. O tu vítěznou se v prodloužení postaral Dávid Gríger. „Všechny fauly byly v situacích, kdy nebyla ohrožená naše brána. Takhle by to určitě být nemělo. Tohle v play off rozhoduje. Dát Liberci, takhle kvalitnímu týmu v závěru takové šance… vymstilo se nám to,“ doplnil.

„Vypadalo to, jako bychom se toho malinko lekli, že vedeme 2:0, že bychom mohli konečně vyhrát. Takové je moje první vysvětlení. Začali jsme dělat zbytečné chyby, zakázaná uvolnění, měnili jsme hru, k čemuž nebyl důvod,“ přidal trefně.

Sparta sahala po snížení stavu série na 1:2. Mohla semifinále zdramatizovat, zabojovat o zvrat. Takhle je krok nad propastí. Stav 0:3 ještě v domácím play off nikdo neotočil. „Stav vypadá jasně, ale pořád žijeme. Nálada není skleslá. Všichni víme, že ještě není konec. Z týmu pořád cítíme sílu,“ řekl Hořava.

Pro Liberec to bylo už sedmé vítězství v letošním play off v řadě. Zatím nepoznali hořkost porážky. Spartu pak ve vyřazovacích bojích porazili už v devátém utkání po sobě!

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 3:2p. Tygři jsou po skvělém obratu krok od finále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:57. Birner, 38:07. Knot, 62:53. Gríger Hosté: 10:34. Zikmund, 25:37. Tomášek Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Rosandić, Kolmann, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Machovský (Neužil) – Košťálek, Němeček, M. Jandus, Polášek, O. Němec, Tomáš Dvořák, Jurčina (A) – Řepík (C), Horák, Rousek – Tomášek, Sukeľ, Sobotka – Forman, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Zikmund, Buchtele. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Gerát, Hynek Stadion

