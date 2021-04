Sekera v obličeji! Dlapa sejmul ležícího Kundrátka. Kdo šel na trestnou?

Tohle bylo výrazně přes čáru. Boleslavský obránce Ondřej Dlapa ve čtvrtém semifinále Generali ČP play off proti Třinci (3:1) seknul čepelí hokejky do obličeje ležícího Tomáše Kundrátka. „Trestal“ ho za najetí do brankáře Jana Růžičky. Sudí René Hradil a Oldřich Hejduk Dlapovu odvetu přehlédli, na trestnou šel za napadení Kundrátek. Přísně. Na gólmana byl natlačený, jen těžko se mu v rychlosti mohl vyhnout.

Boleslavští urvali čtvrté semifinále po zásluze. Hráli velmi dobře, stejně jako ve druhém duelu se dokázali otřepat z třineckého vedení a srovnali sérii 2:2 na zápasy. Byli rychlí, obětaví, disciplinovaní. Soupeři „nabídli“ jedinou přesilovku. Až v 51. minutě.

Pravda je, že sudí pár nedovolených zákroků přehlédli. Oboustranně. Nicméně zákrok Ondřeje Dlapy byl nejvýraznějším pochybením. Ležící Kundrátek od něho dostal sekeru přímo do obličeje. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ komentoval třinecký obránce.

Co se z jeho pohledu stalo? „Šel jsem do brány a stalo se, co se stalo. Dostal jsem sekeru do tváře, to se stalo.“ Paradoxně pak šel na trestnou sám. Sudí ho vyloučili za napadení. Kundrátek připouští, že udržet chladnou hlavu bylo v takové chvíli těžké. Do obličeje pak navíc dostal o pár momentů znovu. Tentokrát sice nechtěně při souboji před bránou, ale i takové zákroky se trestají. Hokejku v obličeji (nepotrestanou) musel v průběhu duelu rozdýchávat i Matěj Stránský.

Kundrátek si sám vyčítal spíš vyloučení. „Musím se tomuhle zbytečnému faulu vyvarovat. To bylo z mé strany zbytečné. Dostal jsem ránu, ale měl jsem to zhodnotit líp, dostal jsem se do toho sám vlastní vinou. Při takhle nahozeném puku se nesmím nechat vyloučit, když je šest minut do konce. To se nemůže stát.“

Dlapa má ve vyrovnané, ale stále především hokejové sérii, už druhý vroubek. V prvním semifinále nohou podmetl Ondřeje Kovařčíka, ten se nekontrolovaně skácel na led a s podezřením na otřes mozku skončil v nemocnici. Z ní už je doma, ale hrát od té doby nemůže.

