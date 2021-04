VIDEO: Třinec porazil Boleslav 3:0, Oceláři mají blíž do finále

Třinečtí hokejisté porazili v pátém semifinále play off extraligy Mladou Boleslav 3:0 a v sérii vedou 3:2 na zápasy. Skóre otevřel v šesté minutě Martin Růžička a ve druhé třetině zvýšili svými prvními góly ve vyřazovací části Petr Vrána a Michael Špaček. Gólman Ondřej Kacetl udržel druhou nulu v sérii. Domácí dělí jedna výhra od pátého postupu do finále od roku 2011.

Třinec i v pátém utkání série vstřelil první gól zápasu. Musilovu střelu od modré čáry tečoval v čase 5:22 Růžička a připsal si šestý gól v letošním play off. Aktivnější domácí si zlepšeným pohybem vytvářeli i další šance. Michal Kovařčík během jednoho střídání ve dvou přečísleních vyprášil betony brankáře Růžičky. Stejně dopadl v přečíslení i Vrána.

Ve druhé třetině zahrozila jako první Mladá Boleslav, ale Kousal v brejku dva na jednoho vyslal střelu přímo doprostřed Kacetlova rozkleku. Třinec zvýšil v přesilové hře. Hosté na své obranné modré čáře na chvíli získali kotouč a chtěli vyrazit do protiútoku, ale propadli. Růžička otočil hru a po přihrávce Stránského se Vrána neukvapil a po elegantní kličce zasunul puk do prázdné branky. Stránský asistoval u obou gólů a posunul se do čela produktivity play off s deseti body (3+7).

O další povedený hokejový moment se postaral Adámek. Třinecký obránce narýsoval přihrávku z vlastní třetiny na útočnou modrou čáru do jízdy Špačkovi. Centr třetího útoku v úniku udělal forhendovou kličku a střelou pod břevno přidal třetí gól. Na druhé straně stálo při Kacetlovi štěstí, ránu Pláňka chytil držadlem hole.

V předchozích čtyřech zápasech série padl ve třetí třetině jen jeden gól, kterým minule Ševc zpečetil při power play Třince výhru Mladé Boleslavi. Tento trend pokračoval, statistiky se v závěru plnily jen vyloučeními. Domácím fungovala jinak obrana na výbornou, soupeře ani nepouštěla do šancí, a tak si Kacetl připsal třetí nulu v letošním play off.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:22. Martin Růžička, 23:02. P. Vrána, 36:03. Špaček Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Šidlík, Fillman, Bernad – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Lacina – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

Třinec - Mladá Boleslav: Adámek nahrál Špačkovi, který unikl svým protihráčům a puk zavěsil do horního rohu branky, 3:0

Třinec - Mladá Boleslav: Vrána v přesilové hře vykoupal brankáře Růžičku a přiblížil tak Oceláře mečbolu, 2:0

Třinec - Mladá Boleslav: Parádní teč Růžičky před brankou, která Oceláře poslala do vedení, 1:0

