Kotala se zlobil: Každý lichý zápas nastoupíme jak lajdáci. Co řev o pauze?

Vstup do pátého duelu se Bruslařům nepovedl. Vůbec. V nedělním utkání semifinále Generali Česká play off proti Třinci znovu inkasovali jako první, i popáté v sérii. První třetina celkově nebyla ze strany Mladé Boleslavi povedená. A tak se v kabině během pauzy zvyšoval hlas, což zachytily i mikrofony O2 TV Sport během rozhovoru s Martinem Růžičkou. „Trochu humbuk tam byl,“ přiznal obránce David Bernad po prohře 0:3. Série se za stavu 3:2 pro Třinec znovu stěhuje zpátky do města automobilů.

Po první třetině mohli být Bruslaři rádi, že prohrávali jen 0:1. Sami si pořádně nic nevypracovali, naopak Oceláři se dostali do několika velkých šancí, tutovek. Umnou tečí uspěl jen Martin Růžička. Když autor branky během přestávky dával rozhovor pro O2 TV Sport, z boleslavské kabiny se ozýval pořádný hluk.

Od trenérů nicméně nešel. „Možná hráči mezi sebou, což je dobře,“ řekl asistent Pavel Patera na tiskové konferenci. „Něco jsme si samozřejmě řekli, ale to jsou věci z kabiny,“ nechtěl prozradit útočník Jakub Kotala.

Sdílnější byl David Bernad. „Říkali jsme si, co všechno musíme změnit, takže bychom mohli vyjmenovat cokoliv z první třetiny. Myslím si, že aspoň k něčemu to bylo. Malinko jsme udělali něco navíc a trochu jsme se jim vyrovnali v herních dovednostech.“

„Tyhle věci, co se týče vstupů do zápasů, si musíme vyříkat sami v kabině. Na to jsme všichni profesionálové, abychom to věděli a řekli si to mezi sebou. Na to tam nemusí nikdo chodit, to všichni vidíme. Trenéři potom přišli, řekli nám nějaké taktické věci a poznatky, které z toho měli oni,“ pokračoval boleslavský bek.

Od druhé třetiny se už hra Boleslavi zlepšila. Hosté se dostávali více do koncovky, na Ondřeje Kacetla ale nevyzráli. „Bylo vidět, že se zvýšily emoce i nasazení, bohužel to k ničemu nepomohlo,“ smutnil Patera. „Nebyla síla, abychom zápas zvrátili,“ dodal Kotala.

I rodák z Havířova viděl jako hlavní důvod třetí porážky vstup do utkání. Bruslaři se nepoučili, podobně jako v neděli začali i středeční třetí duel (1:3). „Je to naše hloupost, už je to poněkolikáté. Každý lichý zápas tam nastoupíme jak lajdáci a tohle je výsledek.“

Naštvání bylo z Bruslařů cítit. Věděli, že pátý duel by pro vývoj série mohl být klíčový. Třinec si po hladké výhře 3:0 vypracoval dva mečboly. „Byli jsme jednoznačně horší, nezasloužili jsme si vyhrát. Z naší strany tam nebylo nic, možná kromě Růži (brankáře Jana Růžičky), co by nám dávalo šanci vyhrát. Zasloužená výhra Třince,“ zakončil Kotala.

