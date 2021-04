V slzách končí kapitán mistrů z Třince! Rozhodlo zdraví, říká Adamský

Martin Adamský, který v roce 2019 dovedl jako kapitán třinecké Oceláře k mistrovskému titulu, se rozhodl ukončit kariéru. Oznámil to v klubovém Dračím studiu se slzami v očích před pátým semifinále Generali ČP play off. „Rozhodlo zdraví, záda mě trápí dlouho,“ vysvětluje devětatřicetiletý útočník.

Rodák ze Studénky odehrál v elitní soutěži 937 zápasů. Nasbíral v nich 413 bodů (223+190), poslední ligový gól vstřelil dva dny před Štědrým večerem v Mladé Boleslavi v dresu Českých Budějovic. Tam byl v průběhu sezony na krátkém hostování z prvoligového Havířova (5/ 1+0). „Byla to zajímavá zkušenost, ale na tisíc zápasů už jsem neměl šanci dosáhnout a do Klubu střelců (250 ligových a reprezentačních gólů) bych se také nedostal, takže jsem se pak vrátil do Havířova.“

V Chance lize odehrál Adamský v této sezoně 21 zápasů (5+9). Zdravotní problémy mu víc nedovolily. „Záda mě trápila už od play off 2019, dál už to nešlo,“ krčí rameny. „Správně to řekl havířovský trenér Jirka Režnar - v každé knize se jednou napíše i poslední kapitola. Já ji napsal.“

Adamský svoji kariéru v extralize spojil se dvěma kluby - Plzní a Třincem. Do Třince přišel v roce 2010 a společně s nerozlučným parťákem Jiřím Polanským se postupně stali ikonami klubu. V počtu odehraných zápasů za Oceláře jsou v top trojce, pomohli k oběma titulům v roce 2011 a 2019.

Co dál? „Pomáhám v jedné dřevařské firmě, práce v lese mě bavila vždycky,“ říká Adamský. „Od Honzy Peterka (sportovní ředitel Ocelářů) jsem dostal nabídku ohledně tréninků dětí. Vážím si jí, promyslím ji a uvidíme, třeba se vrátím jako trenér dětí.“

Mladá Boleslav - České Budějovice: Adamský v závěru snížil prvním gólem za Motor, 5:4

Třinec - Mountfield HK: V samotném závěru uzavřel skóre Adamský, 6:0

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE