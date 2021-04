Sparta žije! Maraton utnul v hektickém závěru plném emocí Řepík

Byl to maratonský večer. Liberec hrál o postup do finále, Sparta o svůj další život v play off. Rozhodlo se až ve druhém prodloužení. Hrdinou se stal domácí kapitán Michal Řepík, v 81. minutě zařídil šestý zápas. „Obrovská radost. Nic jsme nezabalili, ukázali jsme velký charakter,“ těšilo sparťany. Tygry přetlačili 3:2 a sérii Generali ČP play off vrací pod Ještěd.

Kdo z přítomných v hale parkoval v podzemní garáži sousedního obchodního domu Harfa, musel si jít svůj vůz přeparkovat. Jinak by taky nemusel odjet, garáž zavírala. V Praze to v neděli byla dlouhá hokejová noc. Nervák trval přes tři a půl hodiny hrubého času, zápas ukončil až na startu druhého prodloužení sparťan Michal Řepík.

Už před utkáním bylo cítit, že jde o hodně. Na střídačkách to žilo. Všichni hráči se navzájem obešli, ťukli si pěstí. Kdo chtěl, čichnul si čpavku. Zejména na lavici domácích byl humbuk. Nejhlasitější element? Náhradní gólman Alexander Salák. Každá akce, každý hit. Každý zákrok Matěje Machovského ocenil hlasitými větami a boucháním do mantinelu, u něhož na střídačce seděl.

Ještě necelých šest minut před třetí sirénou vedli Bílí Tygři 2:1. Klepali na finálová vrata. Sparťané je ale zase zvládli přirazit. V 55. minutě srovnal Roman Horák. Novináři už v tu chvíli pomalu začínali rudé armádě chystat pohřební epitaf. „Ukázali jsme charakter, že jsme to nezabalili. Jeli jsme pořád dál až do konce. Naštěstí tam ten gól padnul, práce ale nekončí,“ říkal po utkání střelec.

Sparta - Liberec: Řepík se zasloužil o přesun série pod Ještěd, 3:2p

Duel se nakonec natáhl až do druhého prodloužení. V tom prvním měl konec na holi domácí Vladimír Sobotka, z bezprostřední blízkosti ale celý zápas skvěle chytajícího Petra Kváču nepřekonal. Další vteřiny pak zůstal strnule stát na fleku před brankou a kroutil hlavou, co že to zahodil. Kváča ho ještě pak sportovně poklepal přes chrániče.

Trenérské štáby na obou stranách se v klíčových chvílích přidaného času snažily na rozhodčí vyvinout tlak. Vztek se zpoza dvířek řinul po každém trochu sporném zákroku. A když už v 80. minutě vylučovali hostujícího Radana Lence, domácí se zlobili stejně. Nutno však dodat, že právem. Sudí hned po faulu pískli, dva sparťané se však řítili s pukem na holi do útoku.

Sparta si minutu přesilovky přenesla do druhého prodloužení. A v ní rozhodla. Radovala se nadvakrát. Napoprvé trefil svým kanónem tyčku Jan Košťálek tak tvrdě, že ji div nepřepůlil. Hráčům vyletěly ruce ke stropu haly, ze střídačky borci div nepřepadli na led. Gól to však nebyl. Oprávněný výbuch však přišel vzápětí. Znovu střílel Košťálek, jehož střelu tečoval Michal Řepík. Trefu pak ještě orazítkoval videorozhodčí.

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 3:2p. Pražané podruhé odvrátili konec sezóny

„Shodou okolností jsem stál vedle branky na čáře, viděl jsem, že ta první situace byla spojnice. Hned jsem na kluky řval, ať pokračují ve hře. Naštěstí jsme udrželi pásmo a hned přišel vítězný gól. Bylo to strašně těžké, ale žijeme. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Věříme, že nás ještě čekají další zápasy, že takhle pojedeme dál,“ usmíval se Horák.

Nervy v prodloužení domácí ustáli. „Nervy jsou to vždycky. Doufáte, že se to štěstí přikloní k vám, že tam něco spadne. Jsme šťastní, že se to povedlo nám. Bylo to play off, opravdu pravé play off. Výborný zápas,“ přidal pak trenér Miloslav Hořava. Spartě se povedlo odvrátit i druhý postupový mečbol hladového soupeře. Už v úterý se oba celky střetnou pošesté.

