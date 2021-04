Řepík gól oslavil dvakrát: Pořád mají mečbol, budeme dál bojovat

Po dlouhém boji jste v semifinále udrželi naději a sezona vám pokračuje. Jak byste zhodnotil pátý duel s Bílými Tygry?

„Za stavu 0:3 v sérii nám nezbývá nic jiného než bojovat a jít krůček po krůčku. Nekoukáme se nikam dopředu, jsme rádi, že jsme to v prodloužení vybojovali. Byl to těžký zápas. Nyní jedeme zase do Liberce a soustředíme se na další. Dopředu vůbec nekoukáme.“

Liberecké vyrovnání a následný gól na 1:2 vaši hru poněkud srazil, co myslíte?

„Nevím, jestli jsme úplně polevili, ale bylo naší chybou, že jsme si nechali minutu před koncem druhé třetiny dát gól, což se nám tady stalo i v prvním zápase. Tohle si musíme pohlídat. Dostali jsme je tím na koně, a pak jsme dostali druhý gól z předbrankového prostoru. Neřekl bych, že jsme tahali za kratší konec, ale oni zkrátka v tu chvíli byli na koni.“

Trefa Romana Horáka vás ale bezpochyby nakopla.

„Jsem rád, že to tam Horyna (Roman Horák) propasoval mezi nohama a dali jsme gól na 2:2. Pak jsme bojovali a čekali jsme na nějakou šanci. Vyšla nám tam přesilovka, která nám do té doby paradoxně moc nešla.“

Viditelně jste zlepšili obranu, Bílým Tygrům jste nedovolili jediný gól v přesilovce. Byla právě defenziva nejvíc pilovaná v posledních dnech?

„Věděli jsme, že jsme z toho dostali hodně gólů. Říkali jsme si, že musíme něco změnit, musíme to zlepšit a samozřejmě… Každý tým se dívá na video. Něco jsme si k tomu řekli a jsem rád, že jsme jim nedovolili dát nějaký gól.“

Bez Matěje Machovského v brance byste možná už měli po sezoně, souhlasíte?

„Machy to neměl vůbec jednoduchý. Dlouho nechytal a vstoupil do toho fantasticky. Drží nás. Jsem za něj strašně rád. Doufám, že to bude pokračovat další zápas v Liberci.“

Řekl byste, že vaše druhé vybojované vítězství dokáže Liberec nahlodat a trochu srazit?

„Myslím si, že ne. Oni pořád vedou 3:2, mají mečbol. Řekl bych, že se pořád cítí dobře. Teď jedou domů, kde se to budou snažit urvat. Budu se opakovat, ale nám nezbývá nic jiného než bojovat, jít do toho a hrát celých šedesát minut. Uvidíme, co z toho vznikne.“

