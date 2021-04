Lašák zažil ztracený náskok i titul s Libercem: Brankáři? Sedí mi Kváča

Ví, jaké to je ztrácet náskok mezi prsty. Ověřil si nejednou, co dělat, aby v parádně rozehrané sérii play off nepřišel krach. Ján Lašák byl přímým aktérem nezapomenutelné sady Pardubic se Znojmem, během níž Orli vyletěli z bláta až k rozsudkové sedmé partii. Za stavu 3:3 se podle bývalého brankáře Liberce všechny předchozí zápasy mažou. V zamčené části článku iSport Premium mluví o Tygrech i Spartě. Mimo jiné také srovnává brankáře. V čem je podle něj Petr Kváča lepší než Matěj Machovský?

Jen tak mimochodem vyhrál s Libercem titul, kdy Tygři otáčeli průběh se Spartou. Může poradit ve chvíli, kdy Severočeši po třech výhrách nad rudou armádou dvakrát lehli. „Vyhrát čtyři nula je dost nuda, ne?“ usmívá se mistr světa z roku 2002 a dvojnásobný extraligový šampion.

Ke zlaté korunovaci nevede zkratka. Tu cestu si musíte odfárat. Jako Pardubice v sezoně 2004/05, kdy NHL ochromila výluka a české hvězdy se sletěly domů. Tým slovenského gólmana ve čtvrtfinále s Kladnem vedl pohodlně 2:0 a 3:1, ale sedmé partii o všechno neunikl. Vyhrál. To samé o dva roky později, kdy Lašák a spol. utekli vítězně z nervů se Znojmem. „Porazit čtyřikrát v řadě Liberec? To je i pro nadupaný tým Sparty zapeklitý úkol,“ tvrdí Ján Lašák v rozhovoru pro Sport, v němž se přiznává, že moc nechápe volbu brankáře Matěje Machovského.

Co se hráči honí hlavou, pokud vede v sérii o tři zápasy? Mnozí už se vidí v dalším kole, ne?

„Tak vyhrát čtyři nula je dost nuda, ne? Každý správný hokejista chce hrát zápasy o všechno. Uděláš si náskok, pustíš to na 3:3, abys byl za hrdinu v posledním zápase… (směje se) Ale vážně. Realita je samozřejmě jiná. Zažil jsem série, kdy jsme vedli 3:0 a i čtvrtý zápas jsme doklepali, ale i ty, kdy se hrálo sedmé utkání. Náskok o tři zápasy neznamená nic víc, než že vás soupeř musí čtyřikrát v řadě porazit. A to je extrémně těžké a náročné. Sparta po třech porážkách spadla do situace, že nemá co ztratit. A stále se v ní nachází. Pokud ovšem přijde game seven, tam už mají dost co ztratit.“

Sparta je najednou v ráži, věří si, ale před případným sedmým utkáním se situace zase změní, že?

„Přesně tak.