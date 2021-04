ONLINE + VIDEO: Sparta bojuje 0:0 v Liberci. Boleslav - Třinec 1:0

Stále jsou pod obrovským tlakem, ale ještě nekončí. Hokejisté Sparty už dvakrát v semifinále Generali Česká play off s Libercem zabránili Bílým Tygrům v postupu do finále. Po 81 minut dlouhém maratonu v páté bitvě (3:2p) se Pražané přesunuli pod Ještěd, kde se pokouší napínavou sérii se Severočechy srovnat a vybojovat si rozhodující sedmý zápas. Stejně jako Liberec dělí také Třinec výhra od postupu do boje o Masarykův pohár. Za stavu 3:2 na zápasy hrají Oceláři v Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.