Ocelářům vybouchla zbraň. Házeli jsme puky po sobě, říká Stránský

Jejich největší zbraň jim tentokrát explodovala v rukách. Třinečtí Oceláři inkasovali dva góly při vlastních přesilovkách, především kvůli tomu padli v šestém semifinále Generali Česká play off v Mladé Boleslavi 2:4. Bitvu o finále rozhodne sedmý duel v Třinci. „Největší problém byl v exekuci přihrávek. Házeli jsme to po sobě, bylo tam hodně nepřesností,“ říká třinecký útočník Matěj Stránský.

Rozjezd jste měli slušný, byla tam z vaší strany aktivita, střelba, co kromě gólu chybělo?

„Ani nevím, co. Možná ještě trošku větší tlak do brány. A trošku štěstíčka, nespadlo nám to tam první třetinu a góla jsme dostali. U něho byla trošku moje chyba, nezablokoval jsem střelu, beru to na sebe. Pak jsme udělali dvě chyby, které se opakují pořád a dostali dva góly. Někdy jsi nahoře, někdy dole. My to prohráli jinde, než v první třetině.“

Byl to váš týmově nejslabší zápas v play off?

„To bych asi neřekl, ale opakují se nám tam chyby. Můžeme se tlouct do hlavy, ale máme jeden zápas, na ten se připravíme. Hrajeme doma, je to zápas o všechno. Každý musí odvést sto deset procent. A věřit, že je porazíme.“

Přesilovky jsou vaše dlouhodobá zbraň, tentokrát jste z nich dostali dva góly. Má už je soupeř načtené, nebo v čem byl problém?

„Spíš si myslím, že to bylo v exekuci přihrávek. Házeli jsme to po sobě, bylo tam hodně nepřesností. To musíme zlepšit a trošku i zjednodušit. Víc střílet, protože střel tam bylo opravdu málo. Přesilovky vyhrávají play off, my je musíme mít lepší. Už se to nesmí opakovat.“

Na 2:3 jste snížili v 50. minutě, na konci jste hráli power play v šesti proti čtyřem. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„Chtěli jsme hrát až do konce naplno. Když jsme dali na 2:3, věřili jsme, že to můžeme dorovnat. Jenže v šest na čtyři jsem asi uspěchal nahrávku, i když jsem tam Havrana (Petra Vránu) viděl. Odrazilo se to přímo na ně, nestihli jsme dojet hráče, udělali faul a rozhodčí dali technický gól. Exekuce přihrávek by měla být lepší.“

V sérii zatím vyhráváte liché zápasy, Boleslav sudé. Čím to, že jste nedokázali houževnatému soupeři odskočit?

„Pořád se nám opakují stejné individuální chyby. Když je neuděláme, vyhrajeme. Když je uděláme, tak prohrajeme. Je to hlavně v tom, abychom byli koncentrovaní šedesát minut. Když to děláme, nemáme problém. Tak se musíme nastavit i na sedmý zápas.“

Jakou v nich máte bilanci, vybavíte si?

„Já hrál sedmý jen jednou a vyhrál. Tak doufám, že v tom budu pokračovat.“

Psychika je klíčová vždy, neotáčí se teď výhoda na stranu soupeře? Jste pod větším tlakem?

„Pod tlakem... Je to sedmý zápas, hokej, stát se může cokoliv. Každý musíme odevzdat sto deset procent. Jestli bude nervozita, to je možné, ale každý kluk se s tím popere. A udělá maximum pro to, aby se vyhrálo. Jsem v tomto pozitivní, budeme makat!“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 4:2. Najman zařídil Bruslařům sedmý zápas o finále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:27. Kotala, 34:02. P. Kousal, 39:31. Najman, 59:03. P. Kousal Hosté: 29:15. Martin Růžička, 49:29. Freibergs Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Freibergs – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Hodek, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE