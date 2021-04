Lenc: Kdyby nám někdo nabídl sedmý zápas, budeme šťastní

Původně se domnívali, že v tyhle dny už budou mít volno. Od semifinále, od Sparty a ve výhledu jen sladké extraligové finále. Liberečtí hokejisté k tomu ještě musí jeden zápas urvat. Protože tři předchozí ztratili… Úterní výhra Sparty 3:2 v prodloužení na severu Čech posunula stav série na 3:3, rozhodne Game 7 ve čtvrtek. „Série je 3:3, její průběh byl jednoznačný, po třech zápasech to všechno vypadalo růžově. Ale kdyby nám někdo před sérií řekl, že budeme hrát do sedmého zápasu, jsme šťastní,“ popsal rozpoložení libereckého týmu útočník Radan Lenc.

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 2:3p. Košťálek zkrotil Tygry. Finalistu určí až sedmý zápas VŠECHNA VIDEA ZDE

„Prohráli jsme podruhé za sebou, což je na psychiku těžký. Co k tomu říct… Byli jsme kousek od toho, abychom to zvládli, ale bohužel se to nestalo. Musíme dobře zregenerovat a poslední zápas rozhodne.“

Děláte najednou chyby, nebo Sparta po třízápasovém manku najela na svůj standard a tím manko dorovnává?

„Těžká otázka. Jestli Sparta najela na svůj standard, vůbec nevím. Ale je těžký, když se nemůžeme gólově prosadit jako první. Do sedmého zápasu tohle chceme zlomit. A chceme zápas kontrolovat. Na druhou stranu, i za stavu 0:2 není nic ztraceného, předvedli jsme několikrát, že jsme schopni zápas dorovnat a jít do prodloužení. Bohužel, momentálně se nám nastavení dvakrát za sebou nepodařilo. Série je 3:3, její průběh byl jednoznačný, po třech zápasech to všechno vypadalo růžově. Ale kdyby nám někdo před sérií řekl, že budeme hrát do sedmého zápasu, jsme šťastní. Musíme to brát pozitivně, připravit se na sedmé utkání a to rozhodnout.“

Hraje velkou psychickou roli, že dokážete srovnávat náskok soupeře?

„My si to říkáme téměř za každého stavu, pokud cítíme šanci a sílu týmu, věříme obratu do poslední minuty. Dneska se nám to zase podařilo srovnat. Ale rozhodně tohle není styl zápasu, který bychom chtěli vést. Nechceme jen dotahovat, není to totiž nic lehkého. Zvlášť proti tak silnému soupeři. Ano, jsme schopni to zvládnout, ale byl bych rád, kdybychom se prosadili jako první a zápas kontrolovali my od začátku.“

Souhlasíte, že teď bude tlak i na Spartu? Už i ona má co ztratit…

„Tlak byl na ni dost velký i za stavu 3:0. Věděli, že nemají kam uhnout. Podařilo se jim sérii srovnat. Teď už je to otevřené, jeden zápas rozhodne.“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE