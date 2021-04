Sparta chystá zázrak na ledě! Mejdan v Riu rozjel Košťálek i vzpoura gólmana

Noc na pátek bude pro jeden tým naprosto euforická, druhý ji prožije v totální depresi. Zažije historickou slast probuzená Sparta, nebo se otrávený Liberec vybičuje k finálnímu úderu po třech ztracených bitvách? Zítřejší sedmý duel semifinále Generali Česká play off bude maximálně vyšponovaný. Může za to úterní výhra Pražanů 3:2 v prodloužení pod Ještědem. „Byl to neskutečný boj! Strašně se mi to líbilo, ten hokej měl všechno,“ děkoval aktérům za výživnou zábavu kouč vítězů Miloslav Hořava.

Běží 78. minuta, do puku na modré čáře se opírá Jan Košťálek a puk prudkou rychlostí napíná síť za Petrem Kváčou. Střídačka Sparty se v tu chvíli mění v mejdan v Riu, zato o pár metrů vedle je truchlivo. Pražané dorovnali sériové manko z 0:3 na 3:3 a mohou snít o premiéře tak významného povstání v extraligových dějinách. „Je to super pocit, klukům jsem to strašně přál, věděl jsem, že to zmáknou a rozhodující gól dají. Koštěmu se to krásně povedlo, on je na tohle dobrej,“ zářil gólman Matěj Machovský .

Muž v černém sám prožívá nevídaný obrat. Koncem základní části extraligy byl zralý na probírání základního učiva brankářského řemesla. Puk byl pro něj nepolapitelný horký brambor. Nevěděl, co s ním, jak ho chytat a nepouštět za záda. Ze složitého období se obdivuhodně vykřesal a v závětří za luxusní náhradou Alexanderem Salákem zosnoval obdivuhodnou vzpouru. Stal se takřka neprostupnou zdí.

Mnohými odepsaný gólman se vrátil do děje ve třetím duelu série poté, co se úvodní partie Salákovi nevyvedly a navíc spěchal k porodu manželky. Už ve třetí bitvě Machovský působil velmi jistě a sebevědomě. Zápas Sparta ztratila v nastavení, ale nezlomilo ji to. Natož Machovského. V dalších exceloval a nese klíčový podíl na revoltě pražského celku.

Ve čtvrtek naskočí do klece na milovaný i proklínaný Game 7 a může se stát spoluautorem něčeho, co se v tuzemsku během bitev o titul nikomu nepodařilo. „Kdyby nám někdo řekl za stavu 3:0 pro Liberec, že budeme hrát sedmý zápas, budeme to hrát všema deseti,“ přiznal Machovský. Hlavu bude mít správně nastavenou. Žádné nervy, ujišťuje. „Díváme se na to tak, že hrajeme další zápas, jedeme pořád stejně. Kdo prohraje, tomu končí sezona,“ doplnil lakonicky.

Úterní vyhecovaný střet měl spoustu smutných hrdinů na druhé straně. Především však Dávida Grígera. Když skončila druhá třetina, jeho spoluhráči byli už téměř všichni v kabině. On ne. Ve vzteku mrsknul dvířky střídačky a pak se šouravým krokem vydal za kumpány. Stav 0:2, góly Sparty z pouhých tří střel ve třetině… Zmar byl cítit po strop haly.

Ale pak to přišlo. Mezi 48. a 50. minutou slovenský šikula dorovnal na 2:2! Napoprvé v přesilovce po efektním ťukesu přesilovkové formace, napodruhé perfektně přečetl hru a po Birnerově nahození o Machovského beton se procpal do brankoviště, kde stihl doručit puk do sítě. Gríger se rval do dalších šancí, byl ho plný led. Ale na konci dne se musel smutně dívat na radost rivala.

Možná by nemusel, kdyby sudí lépe zhodnotili situaci v prodloužení, kdy Martin Jandus v nepřehledné mlýnici přikryl rukou puk v brankovišti. Ve vzduchu bylo trestné střílení. Jenže sudí mlčeli. „Bylo to na hraně,“ řekl sám Machovský. „Martin to vyřešil výborně, puk mi přistrčil, já ho přikryl, úplně si nemyslím, že tam bylo porušení pravidel.“

Kouč Patrik Augusta se ke kritické situaci nevyjádřil. Nechtěl další pokutu, kterou dostal po nedělním hodnocení (10 tisíc korun), ačkoli o sudích nemluvil.

