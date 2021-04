Tři nuly v semifinále! Štěstí a kluci hrají skvěle dozadu, oceňuje Kacetl

Třinecký gólman Ondřej Kacetl slaví s parťáky postup do semifinále • ČTK / Ožana Jaroslav

Oceláře Ondřej Kacetl v semifinále zářil! Proti Mladé Boleslavi vychytal postup do finále a tři čistá konta • ČTK / Ožana Jaroslav

Že tahle třinecký brankář Ondřej Kacetl (30) vlétne do Generali Česká play off? To by si před vyřazovacími boji tipnul málokdo. V rozjeté sezoně přišel z prvoligového Přerova a chvíli mu trvalo, než si na nový tým zvyknul. V play off ovšem společně se skvěle bránícími i blokujícími parťáky doslova zavřel bránu. Stejně razantně, jako když ji po výhře v sedmém semifinále nad Mladou Boleslaví (3:0) položil na led. Oceláři potřetí za sebou postoupili do finále, od neděle se v něm utkají s Libercem.

Jedenáct zápasů, čtyři čistá konta. Tři z toho v semifinále proti Mladé Boleslavi. Úspěšnost zákroků 95,62 % a průměr inkasovaných branek 1,18 na zápas. Ve všech těchto statistikách je Ondřej Kacetl mezi brankáři na špici.

„Jsem moc rád, že jsme postoupili, to je hlavní, co bereme,“ líčil po bitvě s Bruslaři. „Nuly jsou hlavně zásluhou kluků, co hrají skvěle dozadu a pomáhají mi.“ V postupovém duelu měl i štěstí, dvakrát mu pomohla tyčka. „Byl jsme rád, že je mám dobře postavené,“ usmíval se. „Obrovská dávka štěstí, puk jsem neviděl, přiletěl rychle. Nestačil jsem ani zareagovat.“

Jak nahlíží na situace, které rozlítily Boleslav? U neuznané branky Marise Bičevskise ze 13. minuty měl jasno. Dostal do masky od Jana Stránského loktem a po úderu zajel do vlastní brány. Hned mával na střídačku, že to je na trenérskou výzvu.

„Inicioval jsem to, zbytek je na rozhodčích. Z mé pozice vím, že mě někdo posunul. Snažil jsem se sledovat hru, trenéři mají k dispozici videa, jsem rád, že si výzvu vzali. Právě na tohle je video dobré. Pokud brankáře někdo posune, nebo mu zablokuje hokejku, tak je správné to přezkoumat. Dřív to možné nebylo a nic vám nepomohlo.“

Druhou spornou situaci, kdy Maris Bičevskis pláchnul v oslabení ve třech do úniku, prý Kacetl až tak dobře neviděl. Soupeř se dožadoval trestného střílení „Soustředil jsem se na puk, nemám moc čas sledovat, jestli někdo hákuje nebo čí hokejka to byla.“

Že bude série s Bruslaři dramatická a vyrovnaná, s tím Kacetl počítal. „Jsou velice šikovní, brusliví a tvrdě hráli do těla. Dalo se to čekat i po výsledcích ze základní části. Znovu musím pochválit kluky, jak mi pomáhali. Hrají perfektně dozadu a já se můžu soustředit jenom na sebe.“

Finále začíná v neděli, Oceláři se v něm utkají s Libercem. Stejně jako v roce 2019. „Teď musíme na chvíli vypnout, fyzicky si odpočinout a půjdeme na to,“ dodal Ondřej Kacetl.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. O postupu Ocelářů do finále rozhodla až třetí třetina

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:00. Martin Růžička, 59:22. Marcinko, 59:37. Hrehorčák Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

