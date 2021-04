Rozhodčí zásadně poškodili Boleslav! Přišla o nájezd, sudí dostal stopku

Běžela 13. minuta zápasu, když se hosté poprvé radovali z gólu. Po závaru v brankovišti dorvali puk za gólmana Ocelářů Ondřeje Kacetla. Brance však předcházel letmý kontakt s rukou útočníka Jana Stránského. Trenér Václav Varaďa neváhal a využil možnost trenérské výzvy. Rozhodčí, kteří na ledě gól uznali, ho pak na základě kontroly u tabletu odvolali.

Podle dnešního verdiktu komise rozhodčích to bylo správné rozhodnutí.

„V případě trenérské výzvy, na jejímž základě nebyl uznán gól BK Mladá Boleslav (čas 12:12), dospěla komise k závěru, že útočící hráč strčil bezprostředně před dosažením gólu rukou do helmy brankáře a ovlivnil tak možnost, aby brankář plnohodnotně zakročil. „Rozhodující je, že ke kontaktu došlo v prostoru brankoviště, nikoli skutečnost, že útočící hráč se bruslemi nacházel mimo něj,“ vysvětil předseda komise Vladimír Šindler. „Rozhodčí postupovali v souladu s výkladem pravidel a gól správně neuznali.“

Ještě o poznání diskutovanější moment pochází ze 47. minuty. Útočník bruslařského klubu Maris Bičevskis pláchnul v oslabení tří proti pěti třineckému komandu. Řítil se sám na brankáře. Ač byl evidentně seknut bránícím Tomášem Marcinkem, sudí Oldřich Hejduk trestné střílení neodpískal.

„V případě brejkové situace v čase 46:23 komise konstatovala, že útočící hráč byl nedovoleně atakován a ve prospěch BK Mladá Boleslav mělo být nařízeno trestné střílení. Hra přerušena nebyla a z pokračující akce vstřelili HC Oceláři Třinec vedoucí gól. „Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání,“ uvedl Vladimír Šindler. „Komise zastavila hlavnímu Oldřichu Hejdukovi delegace k dalším zápasům a uložila mu finanční trest v maximální možné výši podle profesionální smlouvy rozhodčího,“ řekl Šindler.

Incident pak gradoval tím, že z protiútoku Třinec vstřelil první gól utkání. Situaci neunesl hostující kouč Pavel Patera, který sudího Hejduka po diskuzi u střídaček chytil za ruku. Za to dostal trest do konce utkání.

„Měli jsme prohrát normálně a byl by klid, ale tohle je hnus,“ kroutil po zápase smutný Patera. „Tam je prostě arogance. Člověk se na něco zeptá, on se baví úplně o něčem jiném. Jakou pak mají mít autoritu, ty vole, když nedokážou vysvětlit, na co se ptáte. To je hrozný. Trest do konce jsem ještě samozřejmě nedostal. Nejdřív ukáže dvě minuty, pak najednou… Nevím, nerozumím tomu,“ komentoval inkriminovaný moment.

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po přesilovkovém gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0