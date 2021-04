Roman trefil Třinci výhru a skákal do střel: Že jako tým moc padáme? Pfuu

„Každý hráč ví, že tyhle maličkosti mohou rozhodnout,“ říkal Miloš Roman po duelu. „Snažím se pomáhat týmu, když je možnost zablokovat střelu a nepustit ji na bránu, jdu do toho. Jsem rád, že mě to trefilo a neprošlo do brány. V tom musíme pokračovat. Každý z nás.“

Dalo se čekat, že druhé finále nebude tak divoké a že Liberec přepne do defenzivnějšího módu?

„Určitě ano. V prvním zápase bylo strašně moc přečíslení a z toho pramenily góly. Oba týmy si tohle chtěly pohlídat, aby se chyb nedopustily. Proto to nebylo tak gólové. Liberec se podíval na video, připravil se zodpovědně. A všechna přečíslení si pohlídal. Rozhodla disciplína, to byl klíč.“

Trenér Varaďa říkal, že začátek byl ze strany vašeho týmu vlažný, souhlasíte?

„Ano, musíme se víc tlačit do útočného pásma a tam se udržet na puku. Být připravení každé střídání, doufám, že to bude lepší.“

Proč to tak v úvodu bylo?

„To nevím, spíš to bylo tím, že se Liberec připravil a věděl, co očekávat. Pohlídal si nějaké věci a z toho možná pramenilo, že jsme neměli nějaký souvislý tlak.“

Vy jste se cítil jak? Zápas vám vyloženě sednul.

„Snažím se každým střídáním pomoct týmu, hrát zodpovědně a udělat všechno pro to, aby každé střídání bylo úspěšné. Že mi to gólově padlo, super. Důležité je, abychom za tím šli společně.“

Jak byste popsal váš vítězný gól v přesilovce?

„Udrželi jsme puk v pásmu. Paťo Hrehorčák ho dával nahoru na Davida Musila , ten to přenesl. Já se snažil otevřít na středu, dostal jsem přihrávku od Tomáše Kundrátka a viděl jsem, že mám místo. Tak jsem se snažil dostat puk na bránu. Jsem rád, že to spadlo.“

Využili jste dvě přesilovky, Liberec jednu. I tohle byl klíč k zápasu?

„Ano, disciplína a přesilovky mohou rozhodnout. Každá maličkost, každý souboj, každé oslabení. Je třeba si na to dávat pozor.“

Liberečtí mají pocit, že jako tým padáte až moc ochotně. Co na to říkáte?

„Pfuu. Tohle nemůžu komentovat, od toho jsou na ledě rozhodčí, kteří to vidí a posuzují. Je to jejich práce, aby to zhodnotili, jak situace viděli. Tohle nebudu komentovat.“

Jak těžké bylo ustát závěrečný liberecký tlak?

„Šli jsme za tím! Řekli jsme si, že to musíme udržet, nesmíme pustit. I když se do nás tlačili, tak jsme se snažili hrát jednoduše, posouvat si to a dávat puky jednoduše z pásma. Je to za námi, teď máme dva dny na trochu regenerace a zase se musíme připravit zodpovědně. Jít od střídání ke střídání, od zápasu k zápasu. A být dobře psychicky připravení.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:06. P. Vrána, 38:03. Miloš Roman, 59:23. Rodewald Hosté: 44:43. Bulíř Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner (A) – Bulíř, P. Jelínek (C), Najman – D. Špaček, Šír, J. Vlach – Průžek, A. Dlouhý, Rychlovský. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lederer, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 300 diváků

