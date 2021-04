Varaďa jako lev v kleci. Na střídačce potřebuju prostor, usmívá se

SESTŘIH: Liberec - Třinec 0:1p. Čekání na gól utnul Stránský. Oceláře dělí výhra od titulu VŠECHNA VIDEA ZDE

„Od prvních minut jsme v utkání měli jiný projev než minule. Hrozně jsme chtěli, bylo to na nás vidět. Byli jsme urputní, důrazní. Hráli jsme jednoduše, za výkon v zápase jsme si zasloužili vstřelit ten zlatý gól. Od prvních minut bylo jasné, že to bude o jedné brance. Měli jsme pár tyček, udělali jsme si tlak. V prodloužení jsme to chtěli víc, bylo to znát.“

Budu vám trochu oponovat. Třicet minut bylo z mého pohledu naopak velmi podobných třetímu utkání. Liberec byl lepší, vy jste měli za polovinu zápas deset střel na branku.

„Ani nevím, jsou střely a střely. Je fakt, že nás podržel Ondra Kacetl, byl velmi dobrý. Zpočátku možná malinko nervózní. Byl to vyrovnaný zápas. Jak správně říkáte, v polovině zápasu se to otočilo, a my jsme začali být lepším týmem. Bylo vidět, že si věříme víc. Počkali jsme si na příležitost. U rozhodující trefy Petr Vrána neskutečně vybojoval puk, dal to na obránce, měli jsme hráče na masce. Kváčovi není jednoduché dát gól. Bylo to přesně o takovém gólu. Díky tomu v sérii vedeme 3:1.“

Jak vám bylo 15 sekund před koncem třetí třetiny, kdy se na něj v úniku řítil Adam Najman?

„No, jako… (smích) Člověk tam stojí a říká si: Hoši, hlavně neudělejte nějakou chybu. A my uděláme patnáct vteřin před koncem takový kiks. Systémový kiks. Ondra byl ale v brance velký. Možná kdyby na něj jel malinko zkušenější hráč… Věřím, že by to Ondra stejně chytil, ale bylo by to trochu jiné. Najman s tou šancí v daný moment nenaložil dobře a Ondra ji skvěle chytil. Bylo to super, hráči od začátku věřili, že je máme.“

Jak jste vypjatý duel zvládal nervově vy osobně? Sledoval jsem vás z tribuny, na střídačce jste pochodoval tam a zpátky jako lev v kleci.

(úsměv) „To je jasné. Stojím za týmem, snažím se mu pomoct. V daných okamžicích správně zareagovat, dát tam hráče, který třeba moc nehraje. Protočit to, ať si další odpočine. Jsem na to zvyklý, potřebuju na střídačce nějaký prostor. Byl to hodně vyrovnaný zápas, strašně důležitý pro obě strany. Stav 2:2 by byl úplně jiný, 3:1 je obrovský rozdíl. Liberec nás bude muset porazit třikrát za sebou. Věřím, že naši hráči jsou připravení na ten poslední krok.“

Jak teď směrem k pátému zápasu správně vytěžit tu obrovskou emocionální vzpruhu, kterou přinesla vítězná branka Matěje Stránského v prodloužení? Střídačka explodovala nadšením, jako by na ní bouchnul granát.

„Já jsem si v ten moment hned vzpomněl na jeden moment z pátého utkání posledního finále před dvěma lety. Gól Ondry Kovařčíka. Vybuchly emoce na celé střídačce, hráči poskakovali, radovali se. To bylo neskutečné! Teď už před sebou hráči vidí poslední rozhodující zápas, věřím, že tam nechají všechno, co je v nich. Věřím, že to vyjde. Ale i když třeba ne, oni se vydají.“

Tentokrát to bylo ještě možná o to víc umocněno tím, že jste se radovali nadvakrát. Gól Stránského muselo ještě posvětit video.

„Ani jsem nepochyboval. Rozhodčí Antonín Jeřábek za mnou přijel s tím, že to pravděpodobně vysoká hůl nebyla, ale že to překontrolují. Ani nevím, na čí to bylo popud.“

Jak moc vás překvapuje, že ve finále zatím oproti předpokladům a očekáváním nerozhodují přesilové hry?

„Oba týmy si dávají velmi záležet na bránění a čisté hře. Moc přesilovek není na obě strany. Víme, že v jejich hře to hraje velký faktor. Když se Spartou prohrávali ve třetím zápase 0:2, přesilovky je vrátily do hry. Nakonec to otočili. Mají šikovné kluky, kteří umí dát gól. Víme, že je do početních výhod nesmíme pouštět, i dál to bude důležité.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE