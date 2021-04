Emoce po konci finále: dojatý Varaďa, Musilovy slzy i Vrána se synem

Pro celý Třinec jde bezpochyby o nejradostnější událost poslední doby. Oceláři ovládli i druhé finále v řadě a zaslouženě si došli pro zlaté medaile a Masarykův pohár.

Letošní triumf je pro mnoho novopečených šampionů fantastickým a opravdu silným okamžikem, především pro kapitána Petra Vránu, jenž před startem play off zažil rodinnou tragédii. I přes tragický skon milované manželky se ale rozhodl ve vyřazovací části bojovat se svým týmem, kterému výrazně pomohl k historicky třetímu mistrovskému titulu.

„Těžké bylo celé play off. Všichni zadřeli, těžká série s Boleslaví. Liberec nám nedal nic zadarmo. Rozhodovali maličkosti. Podle mě bylo rozhodující utkání číslo čtyři, které jsme v Liberci vyhráli. Myslím si, že nyní už jsme všichni věřili. Ze začátku jsme měli tlak a dotáhli jsme to. Pocity jsou stejné jako když jsme vyhráli před dvěma roky. Kabina držela při sobě a je to hrozně cítit na tom ledě. Všichni si to hrozně přáli. Není k tomu moc co říct,“ řekl Vrána první slova od tragédie pro Českou televizi.

Bezprostředně po triumfu nad Bílými Tygry se Vrána snažil zachovat klid a kamennou tvář, když však převzal do rukou již svůj druhý Pohár TGM, obklopen zlatými konfetami zvedl trofej nad hlavu a euforicky si zařval. Oslavy na ledě se zúčastnil i jeho malý syn, který byl pro lídra Ocelářů bezpocyby velkým hnacím motorem v těžkých chvílích.

Naprosto úžasný den prožil také třinecký kouč Václav Varaďa, jenž 26. dubna slavil 45. narozeniny. Lev na střídačce Ocelářů se od svých svěřenců tedy dočkal zřejmě nejkrásnějšího dárku.

„Je to skvělý dárek. Samozřejmě jsem klukům říkal, že bych si představoval, aby to takhle skončilo, ale prostě... Je to něco úžasného, já si toho neskutečně vážím. Prostě tým je vždycky první! Pro mě to je o tom. Kluci si za tím šli od začátku. Jak jsme dali na 2:0, tak jsem doufal, že už to prostě nemůžeme posmolit, takže to bylo něco, co ten zápas zlomilo. Třetí gól už byl třešničkou na dortu, ale dnes jsme byli od začátku lepší. Chtěli jsme to víc,“ neubránil se dojetí trojnásobný extraligový šampion (1x jako hráč, 2x jako trenér).

Víc titulů než Varaďa má nicméně na kontě kanonýr Ocelářů Martin Růžička . Pro ostříleného pointmakera šlo již o čtvrtý extraligový triumf, první si připsal se Spartou v roce 2007. Nynější dojmy jsou ale podle Růžičkových slov úplně stejné jako při předchozích výhrách. „Je to krásný, celá ta sezona, jak se vyvíjela... A na konci ta sladká tečka. Vidět kluky, jak se radují, jak to společně prožíváme. Je to nepopsatelný pocit. Mám ohromnou radost,“ zářil pětatřicetiletý tahoun.

Obhajoby úspěchu z roku 2019 by se Třinec zřejmě nedočkal bez gólmana Ondřeje Kacetla. Bezpochyby největší překvapení Generali Česká play off pečetil mistrovskou jízdu Ocelářů šestou nulou, čímž překonal rekord Romana Málka ve vyřazovací části. Pro brankáře, který již skončenou sezonu začal jako trojka v Kometě, jde o první extraligový titul.

„Těch šest nul je sice hezkých, ale ten pohár se nepoštěstí snad nikdy. Je to už deset let, co jsme s juniorkou ve Znojmě vyhráli mistrovský titul extraligy juniorů. A nyní jsme vyhráli Tipsport extraligu. To je pohádka, krásný příběh,“ prozradil Kacetl ještě zrudlý a zpocený po výkonu v posledním finálovém duelu.

Liberec další porážku ve finále se Slezany těžce nesl. U elitního centra Bílých Tygrů Adama Musila bylo zklamání z porážky tak silné, že mu hned po závěrečné siréně po tváři začaly téct slzy. Stříbrným Severočechů se však dostalo uznání od třineckých fanoušků. Tisíc přítomných diváků, kteří dostali zvláštní výjimku, začali soupeři ve finále tleskat a skandovat jej.

Druhé místo v podivné sezoně je pro Liberec úspěch. Takto ho rozhodně vnímá trenér Patrik Augusta. „Hráči, kteří hráli, podali výkon nad své možnosti. Jsem na ně hrozně pyšný. Pro mě je čest být součástí této organizace. Všichni měli za sebou těžkou sezonu a jsem hrdý i na to stříbro,“ řekl kouč poraženého týmu.

