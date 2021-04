Zasloužení mistři! Třinecká sestava měla hloubku, vše klape i odshora

Třinečtí Oceláři slaví třetí mistrovský titul v historii klubu. Zasloužený. V průřezu celé sezony byli nejlepší, nejsilnější, nejstabilnější. Pravda, v sedmém semifinále jejich soupeře z Mladé Boleslavi poškodili sudí. Ale rozhodně se nedá říct, že by k titulu dokráčeli jen díky tomu. Vůbec ne. Ukázali dlouhodobou kvalitu a sílu. I v základní části, byť Prezidentský pohár o dva body brala Sparta.

„Pokud budu úplně upřímný, základní část jsme vyhráli jen díky tomu neštěstí v Třinci,“ poukázal v rozhovoru pro Sport trenér Miloslav Hořava na rodinnou tragédii Petra Vrány z konce dlouhodobé části. „Nebýt toho, vyhrál on a my skončili druzí.“ V play off se Hořavova slova potvrdila. Sparta sice v semifinále proti Liberci heroicky srovnala ze stavu 0:3 na 3:3, ale poslední krok nezvládla. Oceláři ve finále ano.

Jednoduše řečeno, sportovní ředitel Jan Peterek ve spolupráci s Václavem Varaďou a Markem Zadinou seskládali nejsilnější extraligový tým. S charakterem, rozdílovými hráči, obětavými dříči i nečekanými hrdiny. Upřímně, kdo by třeba před play off řekl, že brankář Ondřej Kacetl si bude hlasitě říkat o cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů? A že překoná rekordní zápis Romana Málka s šesti nulami v play off?

Už v listopadu jsme ve Sportu psali, že Oceláři mají nejsilnější tým v klubové historii. Troufalé? Přehnané? Vzhledem k tomu, že hned v dalším kole Třinec hrubě nezvládnul zápas v Pardubicích (vedl 6:3 a prohrál 6:7 v prodloužení), se to mohlo zdát ustřelené. Nebylo.

Pro připomenutí. Oceláři před sezonou hledali nového kapitána, s klubem se loučili zkušení lídři Lukáš Krajíček, Martin Adamský, Jiří Polanský nebo Vladimír Roth. Za pochodu se řešila generační obměna kádru, de facto se formoval i nový brankářský tandem, protože odešli Patrik Bartošák a Petr Kváča. Do toho klasické starosti s nejistou budoucností ohledně celosvětové pandemie koronaviru. To vše Oceláři ustáli a zvládli. Nejlépe z extraligového pelotonu.

Čísla hovoří jasně. Za 26 sezon, které Třinečtí mezi elitou hrají, neměli lepší start. Sérii obodovaných zápasů drželi neskutečných dvacet (!) v řadě za sebou. I přes výpadek na přelomu prosince a ledna, kdy pro změnu nevyhráli desetkrát v kuse za tři body a měli v tomto období mizernou úspěšnost 23 %, dokázali útočit na klubový rekord v počtu nasbíraných bodů.

Maximem Ocelářů zatím bylo 107 bodů z ročníku 2014/15. Teď skončili na 106 bodech, ve skóre byli 57 gólů v plusu (187:130). S tím, že poslední tři zápasy hráli po tragédii Petra Vrány otřesení a na hřištích soupeřů (prohra v Litvínově 2:3, prohra v Boleslavi 3:4, výhra v Budějovicích 4:0). Pro srovnání, ani v mistrovských sezonách 2010/11 (96 bodů, skóre 178:136) a 2018/19 (99 bodů, skóre 153:117) nebyli v základní části bodově úspěšnější.

V čem byla síla Ocelářů? Pokud to vezmete od nejvyšší pater:

1. Ambiciózní vedení a tomu odpovídající finanční podpora.

2. Špičkové zázemí, ideální podmínky k přípravě.

3. Pracovitý Jan Peterek v roli sportovního ředitele klubu.

4. Vynikající trenérský štáb v čele s neúprosným Václavem Varaďou.

5. Skvěle poskládaný tým, ve které každý znal svoji roli i místo v hierarchii. A co je klíčové, svoji roli také plnil.

Samozřejmě, elitní formace ve složení Stránský - Vrána - Růžička byla výrazně odskočená. V extralize jedna z nejúdernějších. Jenže třinecká sestava měla i hloubku. Tým zdaleka nestál pouze na trojici ostřílených borců a na tom, jestli se prosadí v přesilovkách nebo ne. Právě v tomto měli Oceláři v play off náskok před Spartou nebo Libercem. Udeřit mohla každá formace. A když ne udeřit, tak ubránit, sebrat sílu a energii.

Z Ocelářů byl prostě celý rok cítit hlad, energie i zdravé sebevědomí. Nenechali se vytočit slovními výpady, spornými situacemi nebo ostrými hity, které k play off neodmyslitelně patří. Varaďa se Zadinou drželi tým na špičkách. „Jaký trenér, takoví hráči,“ říkal Varaďa před čtyřmi lety po příchodu na třineckou střídačku v roli hlavního kouče. „Budu od hráčů očekávat zarputilost. A sám udělám maximum pro to, abychom byli úspěšní a hráli důstojnou roli v extralize.“

To se mu daří. S Třincem se od té doby pokaždé probil až do finále. A klubu to vyneslo stříbro (2018) a dva tituly (2019 a 2021). Zlato k drakům sedí.

