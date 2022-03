Peníze ve Sberbank? Budu se zajímat, až když nepřijdou, smál se Zaťovič

Nejistota, jestli budou výplaty včas na účtu? Nervozita před předkolem play off s Libercem? Nic takového ve tváři a ve slovech Martina Zaťoviče nenajdete. Kapitán Komety „jede“ klubovou myšlenkovou vlnu. Optimistickou, sebevědomou, zdánlivě bezstarostnou. „Cílem je titul. To je Brno,“ pousmál se útočník před odjezdem týmu na sever Čech k prvním dvěma bitvám s Bílými Tygry.

Nechytli jste náhodou nejtěžšího soka pro předkolo?

„Nebudu lhát, já jsem si Liberec přál. Nebojím se to říct. Je to fakt kvalitní mančaft, bude to dobrý hokej. Takové zápasy se mi líbí. Oni mají dobré zázemí, fanoušky. Myslím, že bude všude vyprodáno. Bude to super série. Už jsme s ním odehráli několik sérii. Čeká nás těžká šichta. Je lepší, že začínáme venku. Když jednou vyhrajeme, stačí to pak doma potvrdit. Známe soupeře, on nás. Bude to dlouhé. Po základní části se všechno maže. Budou rozhodovat detaily, forma gólmanů. Jdeme bojovat a postoupit. Není se za co schovávat. Jdeme na to.“

Je vám jedno, jestli proti vám nastoupí Petr Kváča nebo Jaroslav Pavelka?

„Asi je to jedno. Až se hodí první buly, začne se to řešit.“ (úsměv)

Spoléháte na vaše fanoušky?

„Naposledy na Kladno už bylo hodně lidí, pomohlo nám to. Hnali nás dopředu. Věřím, že z Liberce přivezeme takové výsledky, abychom je v pondělí dostali na stadion všechny. Je to play off, jde se na krev.“

V posledním kole základní části v Olomouci jste dostal s několika dalšími hráči volno. Bodlo vám?

„Myslím, že mi to spíš pomohlo. Zápasů bylo docela dost. Nešlo o fyzickou stránku, ale o to, abychom vypnuli a naladili se na pátek. Doufám, že to bylo ku prospěchu věci.“

Kometa má účty v ruské Sberbank, k nimž se nyní nemůže dostat. Je to téma i v kabině?

„To není moje starost. Já mám smlouvu s Kometou. Je to na vedení. Budu se o to zajímat, až když peníze nepřijdou. (smích) Věřím šéfovi, který ví, co dělá. Žádná panika zatím nevznikla. Jsme v klidu, soustředíme se na hokej.“

majitel Komety Libor Zábranský doplňuje: „Největší dopady má ta věc na naše mateřské školy, základní školu, puby a další aktivity, které máme. Jsou to provozní peníze. Není to nic, co by mělo ohrozit činnost Komety jako takové. Hráčů se to nedotkne. Musím to vyřešit a já věřím, že je vyřeším.“

