„Mouchy“ táhly Dynamo k první výhře. Padali jsme po tlamě, ocenil Král

Často taková chvíle v play off přijde. Hvězdy mlčí, mají problém se prosadit, tak najednou vyleze někdo další. Pardubice měly 20 minut výrazně navrch, válčily s brankářem Štěpánem Lukešem. Nebýt třetí formace lehkonohých bruslařů, možná by bitvu číslo jedna ztratily, kdo ví.

„Hodně velký zápas,“ s úsměvem pokýval Ondřej Rohlík, člen třetí pardubické formace. „S klukama nám to sedlo, měli jsme pohyb, drželi se na puku a z toho vyústilo, že jsme dali dva góly a dostávali se do šancí. Za nás dobré utkání,“ pokračoval. Celý jeho útok vypadal uvolněně, bez stresu, dal dva góly. Jako kdyby Anthony Camara a spol. cítili tlak, že musí.

Za Pardubice válely lehounké mouchy. Nejtěžší z party Lukáš Anděl (24 let) váží 81 kilo, Filip Koffer (20) s Ondřejem Rohlíkem (20) mají méně. Všichni tři hráli výborně už na konci základní části proti Třinci. Rohlík je velmi rychlý bruslař, Koffer je silný, když se naplno věnuje své roli prevíta, dohrává souboje a tlačí se před branku a Anděl je útočník s dobrým přehledem, výbornou nahrávkou.

Nejdřív ujel Rohlík, kterého do sóla parádně vyslal Koffer, Pak se prosadil Anděl. Pardubice vedly v 27. minutě 2:0. „My klidně mohli ale po první třetině ztrácet o tři góly. Držel náš Lukeš v bráně, pak nám ale začaly nohy jezdit,“ poznamenal karlovarský kouč Martin Pešout. Jeho parta pak taky srovnala, zvedala se. Zhruba 8-10 minut dominovala. Jenže 15 sekund po vyrovnání na 2:2 zápas zase zlomil na pardubickou stranu David Cienciala. „Hrubá chyba,“ kroutil hlavou Peštout. „Chvílemi jsme přestávali dělat, co máme a Vary nás začaly přehrávat. Ale pak jsme se k tomu vrátili. Bylo dobré, že tam gól na 3:2 padl hned. Nějak jsme se tím nemuseli zabývat,“ v klidu komentoval těžkou pasáž Rohlík.

10 Tolik gólů nastřílel Ondřej Rohlík za Pardubice v 91 zápasech základní části.

Z vyrovnání se Vary pořádně nestačily ani těšit a už zase honily manko. Nedohnaly. Třetí pardubický útok s Rohlíkem, Kofferem a Andělem měl dál šance, ale už se netrefil.

První dva spolu za Pardubice začali hrát už v šesté třídě, patří k nim ještě Matěj Blümel, který je momentálně zraněný. Rohlík se taky dá brát jako expert na Karlovy Vary. Proti nim v extralize debutoval. Zápas číslo dva? Zase výlet ke kolonádě. V sezoně 2019/2020 se tehdejším áčkem Dynama prohnala střevní viróza, takže narychlo museli nastoupit junioři. Tehdy dostali výplach 0:8.

Od té doby Rohlík udělal slušný pokrok. Už to nemá tak, že do extraligy nesměle nakukuje, do soutěže patří, dobře dovede prodat svoji rychlost, dostávat se do šancí. Ale i se svým turbem se musel v extralize naučit pracovat. Na začátku sezony třeba v klidu ujel Michalu Gulašimu v Brně, ale u mantinelu za brankou zabrzdil. Prásk! Gulaši se přihnal, trefil ho tak, že Rohlík málem odletěl až do Slavkova.

Teď hrál se svými parťáky klíčovou roli v prvním zápase předkola. Favorit zvládl první zápas. „Důležité, že to vyšlo, ale v sobotu se pokračuje. Musíme makat stejně jako v prvním utkání,“ dodal Rohlík. „V závěru jsme vyloženě padali po tlamě, takhle by to mělo vypadat,“ pochvaloval si ještě zápal svého celku pardubický trenér Richard Král.

