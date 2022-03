Čerešňák vystřelil Plzni první bod. Chválabohu, ale ještě to bude boj

Cítíte únavu nebo spíš úlevu?

„Obojí. Ale chválabohu, že jsme vyhráli, Určitě se nám bude líp usínat.“

Je to úleva i vzhledem k loňské sérii s Olomoucí, kdy jste měli v prvním zápase spoustu šancí, ale nakonec padli a prohráli ve třech zápasech?

„Myslím, že úleva to je i z toho hlediska, že poslední zápasy základní části nám nevyšly. Chtěli jsme začít výhrou, což jsme rádi, že se potvrdilo. Je to těsné. Díval jsem se na ostatní výsledky, jsou tam remízy, je to o gól. Ještě to bude boj.“

Dvakrát jste prohrávali, co bylo nejdůležitější? Hlavně nepanikařit?

„Asi jo. Stále hrát to svoje. Zápas je dlouhý, nějaké šance jsme měli. Šlo už jenom o to je proměnit a vyrovnat. Byli jsme strašně rádi, že se nám to podařilo.“

Co říct k vítězné akci v prodloužení?

„Objevil jsem se tam, nějak jsem se vynořil a Filip Přikryl dal pěknou žabku přes brankoviště. Mně se to podařilo trefit, myslím, že mezi nohy. Šťastný gól, ale platí.“

Předtím bylo důležité ubránit oslabení…

„Měli tam šanci z mezikruží, i když jsme se na to připravovali, dokázali se uvolnit a ohrozit nás. Ale jsme rádi, že jsme neinkasovali.“

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 3:2p. Čerešňák v prodloužení trefil první bod

Bude druhý zápas obdobný?

„Myslím, že ano. Bude to boj, podobný jako tenhle, o jednom gólu, o dvou. Nečeká nás přestřelka 6:5 a podobné výsledky. Brankáři chytají skvěle, už to bude jen o nás, abychom se prosadili.“

Jak může pomoct, že jste se dvakrát dotáhli a jak se vyvíjelo prodloužení?

„Pomůže to týmu po charakterové stránce, že nás to nezlomilo, že jsme stále jeli to svoje a vyplatilo se nám to. Byli jsme za to odměněni.“

Jako zkušený hráč jste toho zažil už hodně. Jak vnímáte takové koncovky zápasů?

„Podařilo se mi to nějak vypustit z hlavy. Ještě jsme museli do kabin, dělal se led, byla přestávka. Přišlo mi to jako další třetina. Nepřipouštěl jsem si, že to je jen o tom jednom gólu. Nevím, jestli to je dobře, nebo zle, ale tak to bylo. Nešli jsme tam s tím, že budeme dvacet minut bránit. Chtěli jsme hrát stále aktivně a být pro soupeře nebezpeční.“

Druhý duel začíná už v 15 hodin. V čem bude jiný?

„Tenhle čas není ani tak, ani tak. Raději bych, kdyby se hrálo od jedné nebo ve dvanáct, kdy člověk vstane a jde na to. Bude dobrovolný led, musí se upravit program, načerpat síly, protože se hraje za pár hodin. Abychom byli připravení.“

