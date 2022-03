Řezníček před play off: Potřebujeme dramatičnost. Zlín je pro mě zklamání

Předpokládám, že cítíte velkou úlevu poté, co se základní část povedlo dokončit i přes řadu odložených zápasů kvůli covidu, viďte?

„V úterý po posledním kole se mi docela ulevilo, protože to byl náš cíl dotáhnout do konce všech těch šedesát kol a splnit všechny marketingové požadavky. To, že tam nebyli úplně diváci, je samo o sobě marketingová ztráta, ale díky tomu se to sehrálo po sportovní stránce a podle stanovených pravidel poměrně povedeně. Za to jsem nesmírně rád.“

Co bylo pro vás nejtěžší v netradiční sezoně hrané na 60 kol?

„Nebylo těžké to rozlosovat, tam jsme se nějakým způsobem dostali. Nejtěžší ale zřejmě byl moment v prosinci, kdy NHL oznámila, že hráči na olympiádu nedorazí. To přišel takový největší tlak i při otázkách, jestli se kluby nepostaví za nominované hráče a jestli je vůbec pustí na Hry. V tom se nám to začalo trochu kupit a tušili jsme, že nám do toho zasáhne i covid, když už v zahraničí to běželo. V lednu jsme se trošku zarazili, ale zvedli jsme komunikaci na nejvyšší míru, svolávali jsme kluby takřka každé čtyři dny na konference, abychom se posouvali a znali aktuální názor na situaci. Musím říct, že to bylo velmi vstřícný a konkrétní. Čekal jsem víc takové akčnosti, ale nakonec to vyznělo, že kluby si program budou řídit v návaznosti na čas. S postupujícím časem se základní část líp a líp krystalizovala a prostě jsme ji nějakým způsobem dohráli.“

Na tiskové konferenci jste mluvil o ztrátách klubů za dobu, kdy na stadiony mohla jenom tisícovka diváků. Dají se vůbec nějak vyčíslit?

„Nerad bych tady říkal konkrétní čísla. Nemůžeme to brát tak, že Sparta s největší halou ztratil víc než třeba Zlín či Boleslav. Průměrná čísla ale známe a průměrně to pro týmy je ztráta. Kádry měly nějak nasmlouvané dopředu či v květnu, kdy se nepředpokládal nějaký výpadek ze vstupného. Týmy budou ještě všechno dopočítávat, ale podle mě přijdou s nějakými žádostmi. Uvidíme, jak se nám povede díru po rozpočtech zacelit.“

Otevření stadionů pro všechny fanoušky před play off bylo v rámci možností zřejmě ideálně načasováno, nebo ne?

„Chtěli jsme dřív, ale bohužel… Musíme být rádi i za to. Věřím, že opatření budou dál ustupovat a ačkoliv se tady predikuje nějaká nová vlna kvůli uprchlíkům z Ukrajiny, tak si myslím, že nás to nepostihne. Muselo by to postihnout týmy a řekl bych, že ty jsou zatím relativně v pořádku, jsou promoření a hráči se nějakým způsobem navzájem hlídají.“

Čekáte, že diváci při play off začnou konečně zvyšovat návštěvnost?

„Je to takové věštění z křišťálové koule. Já věřím, že diváci se vrátí, ale velice pomalu. Doba je velice těžká. Lidé budou strádat náklady na energie a pohonné hmoty, to všechno bude diváka zasahovat při tom, aby zase začal pravidelně chodit na hokej. Play off je musí přilákat a nadchnout výsledky a dramatičností. Pokud ty série budou 4:0, tak to taky není úplně dobrý. V minulosti už jsme toho byli svědky. Potřebujeme dramatičnost do posledních kol i utkání play off. Pátá sedmá utkání jsou prostě žádaná. Také potřebujeme velké haly k tomu, aby průměr stoupal.“

Bral jste tedy pozitivně nápad Jaromíra Jágra na rychlé přesunutí závěrečného zápasu Kladna se Spartou z Chomutova do O2 areny a uskutečnění dobročinné akce na podporu uprchlíků?

„Myslím, že to byla takové správné završení základní části. Byl to i velký signál charity a soudržnosti k tomu problému, který nastal. Příspěvek od NHL byl rovněž vynikající. Víme, že Kanaďané a Američané jsou v tomhle ohledu na úplně jiné úrovni a vůbec mě nepřekvapilo, že se k tomu takhle připojili. Bylo to taky takové vyjádření podpory k tomu, že se to uvolnilo a lidi mohou jít na hokej. Doufám, že už se nic nepokazí, aspoň co se týká kapacit a že lidi budou na hokej chodit.“

Prozradíte, co respektive kdo vás nejvíce překvapil během základní části?

„Řekl bych, že hlavně velmi silná mužstva, která postavila dobré kádry, jako jsou Liberec, Kometa či Mladá Boleslav. Týmy s výsledky za poslední roky a silou kádru mě hodně překvapili, že jsou takhle nízko v tabulce, stejně tak Pardubice, které měly velké ambice. Takřka každou sezonu je pro mě velkým překvapením Plzeň, která vždycky nějakým způsobem vytvoří kádr z vlastních odchovanců, ale hra má vždycky hlavu a patu. Naopak mě nepřekvapilo, že byl nahoře Třinec a Hradec Králové.“

Když jste viděl, jak stále aktivní Viktor Hübl překonával jeden rekord za druhým a Jaromíra Jágra, který přiznal, že v základní části nebyl moc ve formě a chce ji ještě dohnat. Co s vámi jako bývalým dlouholetým hráčem tito matadoři dělají?

„Myslím si, že hrát dlouho je prostě hrát dlouho, ale hrát do padesáti? To je opravdu počin, i s Jardovou váhou, což se mi vůbec nepozdává. Cítím to na svém těle a to už hokej 13 let nehraju. Jsem zvědavý, kam se to u Jardy posune. Doufám, že bude hrát, tedy měl by. Má tady ještě nějaké nevyřízené věci s Winter Classic a tak. A Viktor Hübl… Přeju mu všechno nej. Uvidíme, jak si vyhodnotí sezonu v Litvínově, kde měli ambice hrát úplně jiný hokej a na jiné úrovni, ale on je taky nestor. Pokud oba budou chtít dál hrát, bude to úžasný.“

Které týmy se podle vás poperou ve finále o Masarykův pohár?

„Ačkoli Sparta ze začátku trošku toulala tabulkou, abych to řekl správně, tak v závěru chytla opravdu dobrou formu, chytají jí brankáři. Musím zmínit Třinec, který má vysoké ambice. Myslím si, že v play off opět udělají velice dobrý výsledek s Vencou Varaďou. Má tým velice dobře zorganizovaný a bruslařky na vysoké úrovni. Nesmíme zapomínat na Hradec Králové. Z mého pohledu má strukturálně, silově a vlastně i produktivitou velice silný tým na play off.“

Zlín po dlouhých 42 letech sestupuje z extraligy. Jak vnímáte pád tradičního účastníka extraligy?

„Je to pro mě zklamání a škoda. Zlín byl tradiční extraligový tým. Z mého pohledu velice brzy rezignoval na to, aby s krizí v sezoně něco dělal. Sice vyměnili trenéry, ale kádr měl nějaké nedostatky.“

O setrvání v extralize bude bojovat Kladno. Vidíte Rytíře jako jasného favorita, nebo by i vzhledem k dlouhé pauze mohl překvapit tým z první ligy?

„Kádrem a tím, co Kladno dokázalo v extralize, je pro mě favoritem. Rozdíl mezi extraligou a první ligou je přeci jen velký. Na druhou stranu může tam sehrát roli velká pauza. Euforie, ze které Kladno v poslední době sálo šanci na vyhnutí se baráži, tedy může zmizet.“

Play off 2022 Podle stejného herního modelu jako v předešlé sezoně bude v pátek zahájeno předkolo play off hokejové extraligy. Do vyřazovací části postoupilo opět dvanáct týmů, osm z nich se představí v předkole hraném na tři vítězné zápasy. V další fázi se už bude hrát tradičně na čtyři výhry. V předkole se bude do rozhodnutí hrát jen případný pátý zápas, od čtvrtfinále na nájezdy nemůže dojít také od pátého duelu. Finálová série začne 18. dubna, mistr bude znám nejpozději 30. dubna. O den dříve než boj o titul bude odstartovaná baráž, ve které se Kladno utká s vítězem první ligy. Novinkou oproti loňsku bude ale přítomnost fanoušků na stadionech, minulé play off se totiž prakticky až do samotného závěru hrálo bez diváků.