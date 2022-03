Zmatky u trenérské výzvy? Rozhodčí řešili situaci správně, říká Šindler

Trenérskou výzvu v prodloužení prvního duelu předkola Generali play off Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Olomoucí (4:3p) vyřešili rozhodčí Oldřich Hejduk a Tomáš Micka správně. V pravidlech se sice píše, že v poslední minutě a v prodloužení si trenéři výzvu brát nemohou, že v tu chvíli už je to automaticky v moci videorozhodčího. Na což také po duelu upozorňovali zástupce Olomouce. Nicméně podle předsedy komise rozhodčích ČSLH Vladimíra Šindlera to platí pro mezinárodní zápasy. V lize je uplatněna výjimka, na což byly kluby před play off upozorněny.