Krejčí horší než viróza, Vítkovice sejmul. Holaň z play off nechtěl frašku

S kým přijedou? A kdo tedy na soupisce pro pondělní zápas opravdu figuruje?

Olomoucí se od chvíle, kdy Vítkovice veřejně vyjely ven s informací, že v kádru řádí viróza, nenesly jiné otázky. Mora s odkladem nesouhlasila, načež stejný verdikt potvrdil i svaz.

Takže se hrálo. Jak? Dle zápisu o utkání ani dle výkonu Ostravských byste nepoznali, že se kabinou prohnala nemoc, která způsobovala mimo jiné například silné horečky. Na papíře byl jediný teenager, sedmnáctiletý Matěj Prčík odehrál přes třináct minut, jinak makaly tradičně kvalitní lajny.

„Už bych o tom nechtěl mluvit. Takhle to prostě je. Hráči, co nastoupili, byli handicapovaní. Někteří míň, někteří víc,“ odpověděl neurčitě kouč Miloš Holaň.

„Když jsme se dozvěděli, že odložení neprojde, nechtěl jsem z toho dělat frašku a třeba dvanácti juniory znehodnotit play off,“ dodal šéf vítkovické střídačky.

Ostravští dokázali dvakrát srovnat, vyrovnaná byla hra v poli i poměr střel na bránu (26:23). Hlasitě je podporoval početný kotel, jelo se na doraz. Hokej musel bavit, klasická vyřazovací část.

„Tady ty věci jdou úplně mimo nás,“ ujišťoval David Krejčí, že se v „plecharéně“ příliš neřešil zdravotní ani personální stav soupeře.

No, on možná ne, protože si opět jel to svoje. Těžko říct, co by tak zkušeného frajera kromě sudích (viz pátek v Ostravar areně) mohlo trošku vyvézt z míry. Nejdříve Krejčí parádně vybídl ke skórování Jakuba Navrátila a dvě minuty před koncem rozhodl.

Jeho dělo při přesilovce pět na tři = výhra 3:2, na zápasy 2:1, takže mečbol pro Olomouc.

Olomouc - Vítkovice: Krejčí ve dvojnásobné přesilovce nasměroval domácí k výhře, 3:2

„Nebyla to žádná sranda, na psychiku byla dvě jejich srovnání fakt těžká,“ uznal Krejčí.

„Ale je super hrát play off doma. Lidi nás hnali, teď musíme dobře zregenerovat a zvládnout poslední krok, který je nejtěžší. Zpátky do Vítkovic totiž nechceme,“ doplnil.

To z Hanáků nechce nikdo. Série je tvrdá, hraje se agresivně, ani jeden z týmů si nic nedaruje. Nevyhovění Mory o odklad už tak pikantní souboj se všemožnými vazbami na obou stranách jen prohloubilo.

Diváci tleskali šarvátkám, paradoxně na disciplínu Holaňovi hoši doplatili. „Mrzí mě to, je to kaňka, protože jinak jsme hráli výborně a srdcem. Bohužel nás to sráží celou sezonu, není náhoda, že patříme k nejtrestanějším mužstvům. Navíc to dělají i zkušení,“ kroutil hlavou trenér poražených.

Stejné gesto udělal na tiskovce i kolega Zdeněk Moták. A to při dotazu, zda byly vítkovické trable u „kohoutů“ během neděle a pondělí tématem.

„Když vycházejí v médiích takové zprávy, musíte na to v mužstvu reagovat. Víc to nechci komentovat,“ omluvil se jindy vstřícný a otevřený kouč.

Jde o hodně. O to, zda dostane Ridera ještě poslední šanci ve čtvrtek na svém ledě, nebo její hráči mohou ve středu vyrazit třeba do Dubaje.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE