Flek o vypadnutí: Konec hrozně bolí. Hrál poslední zápas za Karlovy Vary?

Třikrát jste těsně prohráli, končí vám sezona, Pardubice jdou dál. V čem byly lepší?

„Zápasy u nich byly o prvních třetinách, Pardubice měly lepší začátky a my to tlačili do kopce, jak se říká. Ve třetím zápase to bylo o jednom gólu. Bohužel ho daly Pardubice.“

Kdybyste nemuseli hrát v Chomutově, ale ve Varech, mohlo to být třeba jiné?

„Nemyslím si, že by to hrálo extra roli. Samozřejmě nás mrzelo, že nemůžeme naši halu využít. Ale ve světě se dějí věci, které jsou důležitější než hokej a jsou smutný. Našli jsme azyl v Chomutově, u nás bydlí lidi z Ukrajiny. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit. Hrálo se od sedmi, hodně z nich vstává ráno do práce a oni nám tady udělali skvělou atmosféru. Bohužel nám to jen nevyšlo.“

Dá se přesto mluvit o splněné metě, když jste skončili v předkole?

„Asi dá, ale vážně jsem věřil, že jsme měli tým, který by Pardubice potrápil. Možná je i udělal... Když si vezmu, že jsme se dvě kola před koncem klepali, ať nezahučíme do baráže a teď jsme tady? To je ještě dobrý, tohle byl cíl, který jsme splnili. Jen jsme určitě chtěli postoupit. Takže je to zklamání.“

V závěru základní části jste hráli prakticky obden. Máte hodně energický tým, bruslivý. Nedolehlo na vás tohle tempo v předkole?

„Samozřejmě, to roli hrálo. My máme hru víc založenou na pohybu, než abychom někde postavili obranu a soupeře mlátili kolem červené čáry. Jsme energický tým, to máte pravdu. Síly ubývaly, ale zase ubývaly všem. Měli jsme jich mít dost, abychom Pardubice porazili. Jen se to nepovedlo.“

Berete si osobně, že jste v sérii přispěl jen jednou asistencí a neprosadil jste se?

„To je jasný. Chtěl jsem přispět víc, ale přispěl jsem jedním bodem ve třech zápasech. Určitě jsem čekal víc. Jen vždycky říkám, že v play off je úplně jedno, kdo dá gól. Na statistiky se nehraje, ale od sebe jsem určitě tak čekal víc.“

Byl to pro vás poslední zápas za Karlovy Vary?

„Ještě nevím, nechci předbíhat. Ale ta možnost tady taky je. Prožil jsem tady krásných 10 let, jsem ve Varech doma. Uvidíme, co bude, není to tak, že na sto procent odcházím.“

Cítíte, že by vám ale změna mohla prospět, nakopnout kariéru ještě výš?

„Nemyslím si, že úplně změnu. Ale netajím se, že mým snem vždycky bylo, abych šel do zahraničí. Nějaká jednání probíhají, tak uvidíme, jak to dopadne. Teď situace ve světě není úplně růžová, dotýká se to i sportu, což samozřejmě není to nejdůležitější. Uvidíme ale, co přijde.“

Postoupili jste do extraligy, třikrát za sebou hráli play off. Pokud odejdete vy, pak možná i trenér Martin Pešout, je čas, aby začala v klubu zase nová etapa?

„Upřímně vůbec nevím, kdo na odchodu je a kdo ne. U mě není taky nic jistého, tak se uvidí, jak se tým bude skládat dál. Je možné, že tady budu pokračovat, je možné, že tady vůbec nebudu.“

