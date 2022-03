Šťastný v předkole zatím mlčí: Asi jsme čekali, že je Plzeň hotová…

Dva úžasné obraty, načatý soupeř, ale Bruslaři sérii nedokázali zlomit. Naopak po prohře 0:1ve čtvrtém předkole Generali Česká play off ztratili domácí výhodu a už nemají kam couvnout. Ve čtvrtek rozhodne pátý zápas, půjde o všechno. „Hráčům se nedá moc vytknout, nechali tam, co mohli,“ přemítal boleslavský trenér Radim Rulík. On i celý tým by potřeboval gólovou pomoc od největší hvězdy. David Šťastný ale v sérii zatím mlčí, v úterý jeho výpad v oslabení zastavila tyčka Svobodovy branky.

V základní části vyrovnali Bruslaři jeden rekord. Rozhodně by si ho ovšem radši odpustili. V 11 z 56 zápasů nedal tým z města automobilů ani jeden gól. V úvodních třech partiích předkola vstřelili 10 branek, vždy pálili minimálně dvakrát. Že by se konečně odčarovali? Ne, v úterý zůstaly boleslavské hokejky znovu studené. Za Miroslava Svobodu neprošla ani jedna z 32 střel.

„Zachytal dobře a my nedali gól. Měli jsme tam i nějaké tyčky. Štěstí, které jsme měli v pondělí, teď nebylo,“ mrzelo Šťastného. Právě elitní útočník Mladé Boleslavi měl jednu z největších šancí, když v 26. minutě nastřelil v oslabení tyč. „Věděl jsem, že nemám čas, abych šel třeba do blafáku, tak jsem vystřelil. Puk se ještě vrtěl… Škoda.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 0:1. Dufek vystřelil hostům pátý zápas, zářil Svoboda

Po pondělku měla Boleslav soupeře na lopatě. Dva velké obraty ve druhém a třetím zápase vystřelily sebevědomí Bruslařů nahoru. Možná až moc. Soupeř totiž nic nezabalil. „Jim šlo o konec sezony a šlo to vidět. Vstoupili do toho přesně tak, jak měli. V tom byl na začátku rozdíl, my do toho šli lehkovážně. Asi jsme čekali, že už je Plzeň hotová,“ zmínil boleslavský forvard, který během sezony absolvoval operaci ramene.

Do potíží se naopak dostali Boleslavští. V pondělním utkání se sám o mantinel zranil Jan Stránský, ve čtvrtém duelu zase na totožném místě zůstal ležet hrdina předchozího utkání Matyáš Kantner. Do zápasu už se nevrátil, Bruslaři dohrávali na tři útoky. Už ve čtvrtek je navíc čeká pátý duel za sedm dnů. „Play off je dlouhý, máme dobře natrénováno, takže věřím, že síla ještě je,“ doufá Šťastný.

Co Boleslavi vázne, jsou přesilovky. Koneckonců tak jako celou sezonu. Ve dvou domácích zápasech neproměnili ani jednu ze sedmi početních výhod. Ačkoliv se ještě více přitvrdilo, rozhodčí nechali hodně volný metr. A i když Boleslavští ve hře pět na pět mají více ze hry, paradoxně jim to nepomohlo.

„Jsme furt na stejném místě, je to na tři vítězné. Sice hrajeme venku, ale my si věříme, že to zvládneme. Jedeme tam vyhrát a pokračovat v sezoně. Je škoda, že jsme to nezvládli dneska. První třetinu jsme neodehráli dobře, nebyli jsme připraveni do zápasu a to nás stálo vítězství a postup,“ zopakoval rodák z Přerova.

Bruslaři by potřebovali mlčícího střelce probudit. V sérii má na kontě zatím dvě asistence. Z 15 střel na branku se však zatím žádná neujala. Pondělní trefu neuznali rozhodčí kvůli postavení spoluhráče v brankovišti, teď byla proti konstrukce branky. „Doufám, že si to schovávám na čtvrtek a týmu pomůžu, což se ode mě očekává. Chtěl bych to splnit. Doufám, že to zvládnu,“ usmál se Šťastný lišácky na závěr.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE