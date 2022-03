Chyby rozhodčích. V emotivní sérii „darovali“ gól Olomouci i Vítkovicím

Bezprostředně po zápase na to decentně upozornil i olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Bohužel jsme nezvládli třetí třetinu. Bylo tam pár zajímavých momentů. Od všech účastníků na ledové ploše. A my jsme bohužel byli o jeden gól horší.“

Konkrétní situace Moták nerozebíral. V den zápasu ani nemohl, jinak by mu hrozila pokuta. Faktem je, že v posledních minutách Pešina s Pražákem chybovali. Bohužel pro oba kluby, fatálně.

O co tedy šlo? Těsně před brankou Davida Krejčího v 53. minutě na 3:3 sváděli u mantinelu souboj olomoucký Vojtěch Tomeček a vítkovický Jan Hruška. Tomeček na zemi držel nohama Hruškovi hokejku, ten ji nemohl vytrhnout. Následně pak jako centr chyběl u střílejícího Krejčího.

Olomouc - Vítkovice: Rychlé ruce Krejčího obstaraly vyrovnání, 3:3

Ještě markantnější pak byla vítězná situace Vítkovic v 54. minutě. Dominik Lakatoš rozjížděl sólo z obranné třetiny, napadajícímu Janu Knotkovi se do cesty postavil Tobias Lindberg. Zboural ho, mělo se pískat nedovolené bránění. Rozhodčí ale hru nepřerušili a Lindberg z následného útoku vstřelil gól na 4:3.

Olomouc - Vítkovice: Dravý průnik Lakatoše dokončil Lindberg, 3:4

Nebyly to jediné chyby sudích. Odpískaný měl být například i jasný faul na pronikajícího Tomáše Gumana z Vítkovic ve 36. minutě, šel by sám na brankáře. Nepotrestaný byl i olomoucký průnik v poslední části, kdy jeden z domácích útočníků skončil v klinči dvou vítkovických soupeřů.

Minimálně diskutabilní byl i desetiminutový trest osobní trest za nesportovní chování pro Tobiase Linberga v 5. minutě. Po těsném postavení mimo hru vystřelil po odpískání. Marně se pak dušoval, že hvizd v bouřlivé atmosféře neslyšel. Desítku naopak mohl klidně dostat vítkovický Robert Flick za nepatřičnou reakci po vyloučení ve 20. minutě, kdy na trestné zlostně třísknul hokejkou do plexi.

Dramatická série Vítkovic s Olomoucí bude vrcholit ve čtvrtek v Ostravě (17.00). Soupeři jsou nažhavení, oba chtějí postup do čtvrtfinále urvat. Oba na to mají, elitní osmička by slušela Ostravanům i Hanákům. Bude to zajímavý boj. Přičemž právě disciplína a krocení emocí, zvláště u případných sporných momentů, bude hrát klíčovou roli.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Burian, 30:15. Michal Kunc, 52:24. David Krejčí Hosté: 31:38. Bernovský, 47:57. M. Kalus, 48:32. Lakatoš, 53:24. Lindberg Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok (A), Bitten, M. Kalus – Lakatoš, Lindberg, Fridrich – Dej, J. Hruška (A), Guman – Dostálek, Flick, Bernovský. Rozhodčí Vladimír Pešina, Daniel Pražák – Tomáš Brejcha, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4879 diváků