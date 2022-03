Krejčí boduje i s hlídačem za zády: Ať se mnou jezdí, dokud budeme vyhrávat

Jak uhlídat Davida Krejčího? Jedinečného borce, který v NHL dvakrát ovládl bodování Stanley Cupu a v nejlepší lize světa měl ve vyřazovacích bojích v průměru 0,79 bodu na zápas (156 duelů/42+82)? Klíčová otázka pro Vítkovice a úkol hlavně pro Samuela Bittena. Obzvlášť pro dnešní pátou rozhodující bitvu s Olomoucí o postup do čtvrtfinále play off extraligy (17.00).

Výjimečná situace si žádá výjimečné řešení. Vítkovičtí na olomouckou hvězdu od prvního zápasu série nasadili osobního strážce – kanadského útočníka Samuela Bittena. A ten mimo jiné ukázal, že kromě otravné a hodně nepříjemné osobky umí i také zabodovat.

Pravda, David Krejčí už v dramatické sérii nasbíral pět bodů (3+2) a společně s Peterem Muellerem z Komety vede produktivitu předkola play off extraligy. Ale v žádné z bodových situací u sebe Bittena neměl. A jedenadvacetiletý útočník si už také dva kanadské body připsal (1+1). I jejich minisouboj dnes může být jedním z rozhodujících faktorů série.

Když je Bitten na ledě, od Krejčího se prakticky nehne. Na očích nemá ani tak puk, jako dres s číslem 46. „Fakt s ním jezdí jako ocásek, David to má těžké,“ přitakal olomoucký útočník Jan Knotek (2+3 v sérii). „Alespoň ale mají ostatní kluci z Davidovy lajny více prostoru.“

Přidělenou defenzivní práci odvádí Bitten solidně. Krejčí sice body sbírá pravidelně, ale všechny urval ve chvílích, kdy u sebe hlídače neměl. Při gólové situaci Olomouce spolu na ledě byli jenom jednou, ale u ní si Krejčí body nepřipsal. Dvakrát (1+1) se prosadil z přesilovek, další tři body (2+1) nabral při prodlouženém střídání, nebo při protočení formací, kdy hrál proti jiným řadám.

Že má za patami neustále stín ve vítkovickém dresu? Zkušený Krejčí nad tím jen mávnul rukou. „Ať si se mnou jezdí, jak chce, hlavně, když budeme vyhrávat,“ glosoval s nadhledem po třetí bitvě, kterou rozhodl dvě minuty před koncem přesilovkovou ranou v pěti proti třem. Bitten se na to koukal jen ze střídačky, na oslabení prakticky nechodí. „Přes polovinu zápasu furt jezdil kolem mně, ale je to, jak to je... Musím se s tím srovnat. Doma už to bylo trochu lepší než ve Vítkovicích.“

Třeba ve čtvrtém duelu měl od Bittena větší klid. Ostravané jednak museli improvizovat kvůli desítce pro Tobiase Lindberga a pak, výhodu při střídání měli domácí. I Bitten měl „volnější ruce“. A hned asistoval u gólu na 3:2 pro Vítkovice.

Kanaďan, který většinu sezony odehrál v prvoligové Porubě (43 zápasů/ 16+11), ukazuje, že není jen schopná „ochranka“. Přestože má úkoly a priority jasně stanovené, dokáže být nebezpečný i pro gólmana Branislava Konráda. Za čtyři zápasy na něho poslal 11 střel, ve druhém duelu se i trefil.

Nicméně úkoly má jasné – od prvního vhazování je nerozlučnou dvojičkou s Krejčím. A pozor, při buly si Bitten proti olomouckému centrovi vede také velmi slušně, má s ním pozitivní bilanci. Navíc se hvězdného soupeře snaží rozhodit i řečmi. V prvním utkání na to Krejčí lehce reagoval, upozorňoval sudí na skryté sekery a dohrávání. Pak se přizpůsobil. Hraje chytře a trpělivě. Prostě si počká, až u sebe Bittena nemá. A pak udeří.

„David je specifický, těžce nadstandardní hráč, ubránit ho není sranda,“ přitakal vítkovický centr Jan Hruška. „Pár let se o to pokoušeli i v Americe a myslím, že jim to moc nešlo. Samovi (Bittenovi) patří velký dík. Když s ním je na ledě, a je s ním často, tak mu to dokáže znepříjemnit. Odvádí, co od něj chceme. Na druhou stranu, Krejča se i tak prosazuje. Je třeba ho hlídat ještě líp.“

I přes nepříjemnou osobku kanadský útočník drží disciplínu. Během čtyř vyhecovaných zápasů byl vyloučený jenom jednou. Navíc za vzájemnou potyčku s Davidem Škůrkem, svůj tým neoslabil. V extralize navazuje na svého bratrance Sébastiena Pichého, který v letech 2018-20 hrával za hradecký Mountfield, Litvínov a Pardubice (34 zápasů/3+10).

Jeho zápasy na dálku extrémně prožívají i rodiče, kteří reprezentovali Kanadu na olympijských hrách v badmintonu. Táta Michael i máma Doris startovali v Barceloně 1992, o čtyři roky později v Atlantě už hrála jenom maminka. „Hlavně máma prožívá moje zápasy hodně, doslova u nich šílí,“ pousmál se Bitten.

Samuel BITTEN (Vítkovice) vs. David KREJČÍ (Olomouc)

1+1 body 3+2 17:31 průměrný čas na ledě 24:21 0:47 průměrný čas střídání 1:02 0:49 průměrný čas v přesilovce 3:46 0:12 průměrný čas v oslabení 1:40 0 plus/minus +1 11 střely 8 9,09 % úspěšnost střelby 37,50 % 2 trestné minuty 4 72/37 (51,39 %) vhazování 89/39 (43,82 %)

