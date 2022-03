Vítkovice přežily Krejčího tyčku i zranění. Polák: Ohromně těžké

Na tuhle chvíli čekali Vítkovičtí jedenáct let! Postup v play off před vlastními fanoušky. Naposledy se jim to povedlo ve stříbrné sezoně 2010/11, kdy byl u týmu jako asistent Zdeněk Moták. Právě současný trenér Olomouce teď po dramatické, emotivní a extrémně vyrovnané sérii polykal slzy. Ostravané pátou bitvu předkola vyhráli 3:1, celou sérii 3:2 a Moták se s Olomoucí po pěti úspěšných letech loučí. Podle informací Sportu zamíří od příští sezony do Třince. Vítkovice tam pojedou už v sobotu na čtvrtfinále. David Krejčí bude svou budoucnost řešit.

Drama do posledních momentů. Pouhých 33 vteřin před koncem měl olomoucký David Krejčí za stavu 2:1 tutovku na konci přesilovky. Trefil tyčku. A při hře bez gólmana pečetil vítkovickou výhru i postup Lukáš Krenželok.

„Tlačil jsem to do brány a trefil jsem tyčku,“ pokrčil rameny David Krejčí. Před zaplněnými ochozy znovu předváděl parádní kousky a přihrávky, v závěru skoro neslezl z ledu. Kohoutům to na postup nestačilo. Ostravané silou vůle ubránili v posledních minutách dvě oslabení a postup si pohlídali.

„Ohromně těžká série,“ vydechoval kapitán Roman Polák. „Potýkali jsme se se zdravotními problémy, bylo to opravdu těžké. Olomouc hrála moc dobře, její hra je nepříjemná. Jsem moc rád, že se nám to povedlo urvat na naši stranu.“

Za hromady roků v zámořské NHL je Polák zvyklý bránit největší hvězdy, nicméně i on po sérii uznal, že uhlídat Davida Krejčího byla nesmírná šichta. „Velký dík Samimu,“ ocenil osobku Samuela Bittena. „Hodně se o něho staral, ale takového hráče nejde udržet na uzdě. Myslíte si, že jste odvedl dobrou práci, podíváte se na zápis a on má 1+1. Tohle je týmová výhra, týmový boj. Semkli jsme se a povedlo se to, musím všem klukům poděkovat.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 3:1. Domácí slaví postup do čtvrtfinále, rozhodl Flick

Podobně to vnímal i trenér Miloš Holaň. Byť jako trenér dobře viděl, že jeho tým se v klíčové bitvě herně dlouho trápil. Nevyužil například 103 vteřin dlouhou přesilovku, přes urputného soupeře se nemohl probít.

„Asi jsme byli svázaní, že to doma můžeme dokázat,“ přemítal Holaň. „Statistika vítkovických postupů v play off není moc plusová. Ale kluci bojovali do konce, byli srdnatí. Důležité bylo, že dokázali srovnat na 1:1 a na třetí třetinu nastoupilo úplně jiné mužstvo. Kluci si začali věřit, dali gól, byli všude. Kaňkou byla naše vyloučení, oni z toho měli šance. Ale odbojovali to, odmakali.“

Postup do čtvrtfinále vnímá jak velký úspěch. „Obrovský,“ upřesnil. „Nezačalo se dobře, pasovali nás na baráž. Co kluci dokázali, je obrovský úspěch pro Vítkovice. Jen mi hlava nebere, že po pátém zápasu teď bude jenom jeden den volna před čtvrtfinále. Favorit je jasný, ale jdeme se rvát!“

Olomoučtí byli zklamaní. K postupu měli blízko, všechny zápasy byly vyrovnané, otevřené. Když se trenér Zdeněk Moták loučil s kotlem olomouckých fanoušků, neubránil se slzám. „Krásných pět let,“ hledal slova. „Pět krásných let s fantastickými lidmi. Ti kluci tady...je kouzlo, co dokážou. Všichni do toho dali všechno. Teď nám v kabině hrají Aj tak sme stále frajeri od Elánu. A dlouho, dlouho to hrát bude. Byla pro mě čest takový tým trénovat.“

Poděkování směřoval i své největší hvězdě – Davidovi Krejčímu. Jestli se dalo s ním v sestavě vymáčknout víc? „On je výjimečný hokejista, to předvedl všem, mě jako trenéra obohatil. My jsme malý klub, klubíček. Když se nám zraní hráči, nebo se nedaří, nemůžeme přivést další. Vaříme se svými, pracujeme se svými, tak to je. Bohužel se nám postoupit nepodařilo. Bylo to vyrovnané. Děkuji také Vítkovickým za výbornou a kvalitní sérii. Přitáhla diváky.“