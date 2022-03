Smutný Mueller: Do detailů nepůjdu. Snad jsem za Kometu nehrál naposled

Peter Mueller odpovídal pomalu, tiše. Smutek jste z něj vycítili, nezakrýval ho. Brněnský střelec vynechal čtvrtý zápas a po zázračném obratu Komety doufal, že s parťáky momentum využije k vítězství v sérii. Nakonec z toho byla prohra 1:6. „Způsob, jak to pro nás skončilo, je prostě nešťastný,“ řekl po konci v play off.

Z vnějšku se mohlo zdát, že po domácím obratu ve čtvrtém klání bude Kometa mít psychickou výhodu.

„Byli jsme po obratu šťastní. Bohužel, poté mnoho hráčů onemocnělo. Snažili jsme se chytit, něčím to nakopnout, ale když jsme prohrávali o čtyři branky, už to bylo složité. Věděli jsme, že to bude náročné. Šlo o pátý rozhodující zápas, navíc tady se vždy hraje těžce. Ale způsob, jak to celé skončilo, je pro nás prostě nešťastný.“

O nemoci v týmu mluvil i trenér Jiří Kalous, že třeba Marek Ďaloga musel v průběhu utkání odstoupit.

„Nechci hledat výmluvy tohoto typu. Z nějakého důvodu však v posledních 24 hodinách mnoho kluků onemocnělo a měli jsme problémy. Je to těžké, ale opravdu tohle nechci vyvyšovat, jakože to hrálo klíčovou roli v zápase.“

Kde tedy hledat klíčové momenty v celé sérii?

„Podle mého to byla hodně vyrovnaná série, mohlo to skončit jakkoliv. I my hráli dobře. Především ve čtvrtém utkání. Byl jsem na kluky nesmírně pyšný, jak to dovedli otočit. Přijeli jsme sem s cílem uhrát úplně jiný výsledek. Bohužel to nevyšlo.“

Všechny utkání zvládly celky na domácím ledě. Lze tohle označit jako faktor x?

„Můžeme to tak nazvat. Oba týmy hrály o něco lépe před domácím publikem. Ale i v Liberci jsme hráli dobře, zvlášť když to porovnáme s našimi výkony z hřišť soupeřů z průběhu sezony. Je to i našimi skvělými fanoušky. Přijelo jich hodně, v podstatě nám udělali domácí atmosféru. Byli skvělí.“

Okolo vašeho jména je plno spekulací. Jaká bude vaše nejbližší budoucnost?

„Nevím, netuším, je brzo na to, něco oznamovat. Nedělal jsem tajnosti a otevřeně řekl, co bych rád udělal, co bych si přál. Doufám, že nešlo o můj poslední zápas v dresu Brna.“

Nicméně, je tu šance, že šlo o poslední zápas?

„Do detailů nepůjdu. Myslím, že obě strany chtějí, aby to fungovalo. Zkusíme najít cestu, aby to fungovalo. Ale je to těžké, to není téma pro dnešek.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE