Konrád o bitvě s Vítkovicemi: Super série. Až na eskapádu se sanitkami

„Série super,“ glosoval slovenský gólman. „Výborné zápasy, výborné výkony z obou stran. Až na tu eskapádu, co předvedli jejich trenéři se sanitkami. Trošku dehonestovali naše výkony, ale kašlu na to...“

Bronzový olympionik z Pekingu narážel na virózu a horečky, které se prohnaly kabinou Vítkovic. Ostravané dokonce po prvních dvou bitvách (4:3p a 1:3) žádali o jednodenní odložení série. Ve druhém utkání jim chybělo osm hráčů, problémy pak měli i další. S odložením neuspěli, Kohouti byli proti.

„Mužstvo je v úplně dezolátním stavu,“ komentoval sportovní ředitel klubu Roman Šimíček pro vítkovické stránky. „Někteří opravdu doslova nemohli vstát z postele. Vysoké horečky, 39 až 40 stupňů. Nechci být jmenovitě konkrétní, ale jednoho hráče (brankáře Aleše Stezku) musela odvézt záchranka. Ti, kteří mohli jakžtakž vstát, dostali prášky na sražení teploty a šli hrát. V takovém stavu jsme nastupovali k oběma domácím utkáním. Když ale v neděli přišli na trénink jen dva hráči a dva trenéři, museli jsme začít jednat.“

Po televizním rozhovoru už Konrád svůj výrok rozvádět nechtěl. Jestli ho překvapilo, že Vítkovice našly na klíčové bitvy přece jenom síly? „Nebudu se vyjadřovat. Něco jsem řekl do čétéčka, to stačí. Škoda, doma jsme to měli dobře rozehrané, čtvrtý zápas jsme měli vyhrát. Bylo to vyrovnané, prakticky každý zápas byl o gól. Gratuluji. Vyhráli tři zápasy, zaslouženě postoupili.“

Vítkovický trenér Miloš Holaň u svého týmu ocenil právě to, že hráči šli přes hranu. „Nedovolil bych si nikdy říct něco o zdraví, kdyby to nebyla pravda. Po tom, co jsem si sám prožil (leukémie). Kluci šli a bojovali jako jeden, neměli šanci uhnout, dnes zase tři vypadli. Touha po tom, aby se Vítkovice dostaly zase o stupínek výš, byla velká. Loni se to nepovedlo, teď ano, je to velká odměna a úspěch.“

K vítkovické marodce se vyjádřil i David Krejčí. „Tohle je play off, není to dětská hra. Ani nevím, jak bych to komentoval..“ hledal slova. „Měli v kabině nějaké problémy, ale to my taky. A nikdo nic neříkal. O tomhle play off není, má se rozhodovat na ledě, ne v médiích.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 3:1. Domácí slaví postup do čtvrtfinále, rozhodl Flick

