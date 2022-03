Hloupé vyloučení, pak Kelemen zařídil postup: Musím pochválit i Plzeň

Pomohl ke střelecké pohodě i bronzový zážitek z olympiády v Pekingu?

„Tak jestli pomohl… Celá olympiáda byla super, teď se ale soustředím na play off. Jsem rád, že mi to fakt začalo padat. Některé góly skončily v brance i se štěstím, ale to je potřeba.“

Podruhé v sérii jste vstřelil vítězný gól.

„Jsem rád, že jsem výsledku mohl pomoct. Ve druhé třetině jsem více seděl na trestné, tak jsem to aspoň takto napravil.“

Při návratu z trestné lavice jste zahrál puk, i když jste ještě nebyl oběma nohama na ledě. Dostal jste další dvě minuty…

„Abych řekl pravdu, tak jsem o tom pravidle ani nevěděl. Hlavní rozhodčí mi to pak řekl, že musím mít obě nohy na ledě a až potom chytat puk. Byla to moje chyba, naštěstí jsme to uhráli.“

Jak jste se pak cítil, když Plzeň tento váš přestupek potrestala a vyrovnala na 1:1?

„Nemůžu říct, že jsem z toho byl smutný. Ale věděl jsem, že to byla moje chyba. Do budoucna se mi to nemůže stávat, už to budu vědět.“

Co vám běželo hlavou, když při dlouhém oslabení ve třech přišli dva hráči o hokejku? Plzeň se nakonec prosadila, ale až v závěru trestu.

„Semkli jsme se a na ledě to je vidět. Kluci tam padali hlavami, to je třeba ocenit. Blokovali, jak se dalo. I na střídačce to bylo fantastické sledovat. Vždycky, když se zblokuje střela, tak nám to psychicky pomůže. Gól sice z toho padl taky, ale co tam kluci odvedli? Více než sto procent, výborné.“

Co bylo klíčové v celé sérii?

„Byla to vyrovnaná série, vyhrát mohly oba týmy. Ale myslím si, že jsme byli o něco tvrdší než Plzeň. Měli s tím trošku problémy. Oni makali, my jsme makali, bylo to i o štěstí.“

Přišlo mi, že jste měli navrch ve hře pět na pět. Sedí to?

„Jo, taky jsme to tak cítili v každém zápase. Hlavně v ofenzivní části hry jsme se dokázali udržet na puku, to je naše plus. Budeme na tom dál stavět.“

Může těžká zvládnutá série pomoct i do dalšího průběhu play off?

„Určitě. Byla to dobrá série, hrál se dobrý hokej. Musím pochválit i Plzeň, všechny zápasy byly kvalitní, o jednom gólu. Do dalších zápasů nám to určitě pomůže mentálně.“

Zbyly ještě nějaké síly?

„Když se zápasy vyhrají, tak se síly vždy najdou. Těšíme se na další zápasy.“

